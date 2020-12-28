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Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса
Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса
Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:25
2020-12-28T19:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
петер сийярто
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
венгрия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петер сийярто, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, венгрия

Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса

19:25 28.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.
В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".
Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Петер СийяртоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВенгрия
 
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