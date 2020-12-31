https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591683001.html

В ЛНР и ДНР первую партию вакцины "Спутник V" ожидают в начале 2021 года

В ЛНР и ДНР первую партию вакцины "Спутник V" ожидают в начале 2021 года

Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V ожидается в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:17

2020-12-31T10:17

2020-12-31T10:59

донецкая народная республика

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V ожидается в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обсуждает с Российской Федерацией вопрос поставок в республику вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике был выявлен 2108 случай COVID-19, 174 человека скончались.Пасечник подчеркнул, что даже в условиях пандемии коронавируса, Киев препятствует международным организациям предоставлять помощь ЛНР, не пропуская на территорию республики гуманитарные грузы.Возможность провакцинироваться от коронавируса в самопровозглашенной Луганской народной республике в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов, заявил Леонид Пасечник."Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска заболеть, а именно работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уже в январе в ДНР ожидается поставка первой партии российской вакцины от коронавируса COVID-19.Ранее глава ДНР заявил, что республика ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник V" с Минздравом России."Мы обратились в правительство России c просьбой оказать ДНР гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса, наша просьба была оперативно рассмотрена и удовлетворена. Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном пресс-службой администрации главы ДНР.Он отметил, что в первую очередь вакцинироваться будут медработники и военнослужащие.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vaktsina-1591637612.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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