В ЛНР и ДНР первую партию вакцины "Спутник V" ожидают в начале 2021 года
10:17 31.12.2020 (обновлено: 10:59 31.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V ожидается в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обсуждает с Российской Федерацией вопрос поставок в республику вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике был выявлен 2108 случай COVID-19, 174 человека скончались.
"Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19, и нас в очередной раз услышали и поддержали. Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.
Пасечник подчеркнул, что даже в условиях пандемии коронавируса, Киев препятствует международным организациям предоставлять помощь ЛНР, не пропуская на территорию республики гуманитарные грузы.
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"На протяжении всего года из России регулярно велись поставки необходимого нам медицинского оборудования и медикаментов, что позволило обеспечить контроль эпидемиологической ситуации", - дополнил глава республики.
Возможность провакцинироваться от коронавируса в самопровозглашенной Луганской народной республике в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов, заявил Леонид Пасечник.
"Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска заболеть, а именно работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уже в январе в ДНР ожидается поставка первой партии российской вакцины от коронавируса COVID-19.
Ранее глава ДНР заявил, что республика ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник V" с Минздравом России.
"Мы обратились в правительство России c просьбой оказать ДНР гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса, наша просьба была оперативно рассмотрена и удовлетворена. Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном пресс-службой администрации главы ДНР.
Он отметил, что в первую очередь вакцинироваться будут медработники и военнослужащие.
"Народ Донбасса глубоко ценит все, что для Донбасса делает Российская Федерация, и выражает за это искреннюю благодарность. Благодаря поставке лекарственных препаратов и препаратов медицинского назначения, а также введению ряда ограничительных мер и слаженной работе всех служб, которые пришли на помощь медикам, мы стабилизировали ситуацию в республике", - добавил Пушилин. Он выразил уверенность, что вакцинация приблизит республику "к возвращению в привычный режим жизни и работы".
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.