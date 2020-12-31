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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591683001.html
В ЛНР и ДНР первую партию вакцины "Спутник V" ожидают в начале 2021 года
В ЛНР и ДНР первую партию вакцины "Спутник V" ожидают в начале 2021 года
Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V ожидается в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:17
2020-12-31T10:59
донецкая народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V ожидается в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обсуждает с Российской Федерацией вопрос поставок в республику вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике был выявлен 2108 случай COVID-19, 174 человека скончались.Пасечник подчеркнул, что даже в условиях пандемии коронавируса, Киев препятствует международным организациям предоставлять помощь ЛНР, не пропуская на территорию республики гуманитарные грузы.Возможность провакцинироваться от коронавируса в самопровозглашенной Луганской народной республике в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов, заявил Леонид Пасечник."Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска заболеть, а именно работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уже в январе в ДНР ожидается поставка первой партии российской вакцины от коронавируса COVID-19.Ранее глава ДНР заявил, что республика ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник V" с Минздравом России."Мы обратились в правительство России c просьбой оказать ДНР гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса, наша просьба была оперативно рассмотрена и удовлетворена. Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном пресс-службой администрации главы ДНР.Он отметил, что в первую очередь вакцинироваться будут медработники и военнослужащие.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vaktsina-1591637612.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, луганская народная республика, в мире

В ЛНР и ДНР первую партию вакцины "Спутник V" ожидают в начале 2021 года

10:17 31.12.2020 (обновлено: 10:59 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса Спутник V ожидается в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что ЛНР обсуждает с Российской Федерацией вопрос поставок в республику вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике был выявлен 2108 случай COVID-19, 174 человека скончались.
"Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19, и нас в очередной раз услышали и поддержали. Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.
Пасечник подчеркнул, что даже в условиях пандемии коронавируса, Киев препятствует международным организациям предоставлять помощь ЛНР, не пропуская на территорию республики гуманитарные грузы.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"На протяжении всего года из России регулярно велись поставки необходимого нам медицинского оборудования и медикаментов, что позволило обеспечить контроль эпидемиологической ситуации", - дополнил глава республики.
Возможность провакцинироваться от коронавируса в самопровозглашенной Луганской народной республике в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов, заявил Леонид Пасечник.
"Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска заболеть, а именно работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уже в январе в ДНР ожидается поставка первой партии российской вакцины от коронавируса COVID-19.
Ранее глава ДНР заявил, что республика ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник V" с Минздравом России.
"Мы обратились в правительство России c просьбой оказать ДНР гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса, наша просьба была оперативно рассмотрена и удовлетворена. Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном пресс-службой администрации главы ДНР.
Он отметил, что в первую очередь вакцинироваться будут медработники и военнослужащие.
"Народ Донбасса глубоко ценит все, что для Донбасса делает Российская Федерация, и выражает за это искреннюю благодарность. Благодаря поставке лекарственных препаратов и препаратов медицинского назначения, а также введению ряда ограничительных мер и слаженной работе всех служб, которые пришли на помощь медикам, мы стабилизировали ситуацию в республике", - добавил Пушилин. Он выразил уверенность, что вакцинация приблизит республику "к возвращению в привычный режим жизни и работы".
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид ПасечникВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Луганская Народная РеспубликаВ мире
 
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