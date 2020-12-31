https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591669576.html

В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T05:57

2020-12-31T05:57

2020-12-31T05:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm, сообщает Центральное телевидение Китая.Ранее входящий в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products заявил, что инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%. Также сообщалось, что Beijing Institute of Biological Products уже подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.Отмечается, что данные клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность вакцины составляет 79,34%, она соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения.В сообщении также указывается, что в дальнейшем все ещё требуются наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины.Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Он также сообщил, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу, Аргентину. В испытаниях за границей приняли участие более 60 тысяч человек, при этом из них 40 тысяч получили уже два укола, через 14 дней после второй инъекции у них взяли образцы крови на анализ - и результаты оказались "чрезвычайно хорошими".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591583002.html

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591410160.html

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире