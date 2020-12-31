Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591669576.html
В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T05:57
2020-12-31T05:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584238790_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0a905e4f907badcb437ea451701e45a7.jpg
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm, сообщает Центральное телевидение Китая.Ранее входящий в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products заявил, что инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%. Также сообщалось, что Beijing Institute of Biological Products уже подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.Отмечается, что данные клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность вакцины составляет 79,34%, она соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения.В сообщении также указывается, что в дальнейшем все ещё требуются наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины.Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Он также сообщил, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу, Аргентину. В испытаниях за границей приняли участие более 60 тысяч человек, при этом из них 40 тысяч получили уже два укола, через 14 дней после второй инъекции у них взяли образцы крови на анализ - и результаты оказались "чрезвычайно хорошими".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591583002.html
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591410160.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584238790_70:0:979:682_1920x0_80_0_0_becfc3251df01034e2e94b1e42177b0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

05:57 31.12.2020 (обновлено: 05:58 31.12.2020)
 
© Фото : РФПИСотрудник Национального исследовательского центра
Сотрудник Национального исследовательского центра - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее входящий в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products заявил, что инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%. Также сообщалось, что Beijing Institute of Biological Products уже подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.
"Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность вакцины составляет 79,34%, она соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения.
Городская клиническая больница №67 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 14:42Распространение нового коронавируса
Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса
В сообщении также указывается, что в дальнейшем все ещё требуются наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины.
Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов. В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.
Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Он также сообщил, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу, Аргентину. В испытаниях за границей приняли участие более 60 тысяч человек, при этом из них 40 тысяч получили уже два укола, через 14 дней после второй инъекции у них взяли образцы крови на анализ - и результаты оказались "чрезвычайно хорошими".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря, 15:58
Российский посол рассказал о переговорах с Китаем по вакцине "Спутник V"
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Москвичам рассказали о погоде в последний день года
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
Лента новостейМолния