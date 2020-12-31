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Украинский канал "Интер" выиграл суд из-за трансляции концерта 9 мая
Украинский канал "Интер" выиграл суд из-за трансляции концерта 9 мая
Украинский телеканал "Интер" выиграл суд у Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который оштрафовал канал из-за трансляции концерта "Победа. Одна на РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:51
2020-12-31T17:52
ситуация на украине
интер (телеканал)
день победы
украина
в мире
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КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Интер" выиграл суд у Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который оштрафовал канал из-за трансляции концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года ко Дню Победы, сообщила пресс-служба канала."Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушений законодательства в трансляции концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года на телеканале "Интер". Соответствующее решение Шестой апелляционный суд принял 16 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.В решении апелляционного суда отмечается, что слова ведущих во время концерта "не содержат каких-либо призывов, а по своему содержанию являются лишь утверждениями о количестве погибших украинцев во время Второй мировой войны, почитанием их памяти и участников боевых действий, а также свидетельством того, что достижения граждан и их значимый вклад в результат войны оценен и не забыт", цитирует пресс-служба решение Шестого апелляционного суда.Решение вступило в законную силу.Ранее Нацсовет увидел нарушения в ряде фраз, таких как: "это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню, это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, которые погибли в борьбе с фашизмом, это мы – Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что", "для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто" и т.п. Однако телеканал оспорил в суде решение Нацсовета о наложении штрафа после трансляции. Суд первой инстанции в своем решении признал противоправным и отменил решение Нацсовета о результатах внеплановой выездной проверки телеканала и отменил распоряжение об уплате телеканалом штрафа в размере 143 тысяч долларов.
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ситуация на украине, интер (телеканал), день победы, украина, в мире

Украинский канал "Интер" выиграл суд из-за трансляции концерта 9 мая

17:51 31.12.2020 (обновлено: 17:52 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Киеве. 9 мая 2018
Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Интер" выиграл суд у Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который оштрафовал канал из-за трансляции концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года ко Дню Победы, сообщила пресс-служба канала.
"Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушений законодательства в трансляции концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года на телеканале "Интер". Соответствующее решение Шестой апелляционный суд принял 16 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
В решении апелляционного суда отмечается, что слова ведущих во время концерта "не содержат каких-либо призывов, а по своему содержанию являются лишь утверждениями о количестве погибших украинцев во время Второй мировой войны, почитанием их памяти и участников боевых действий, а также свидетельством того, что достижения граждан и их значимый вклад в результат войны оценен и не забыт", цитирует пресс-служба решение Шестого апелляционного суда.
Решение вступило в законную силу.
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