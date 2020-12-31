Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/ukraina-1591701528.html
В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины
В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ждет смерти Украины как государства, но заявил, что она "не дождется". РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:13
2020-12-31T13:14
дмитрий кулеба
донбасс
латинская америка
владимир зеленский
африка
республика крым
азия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ждет смерти Украины как государства, но заявил, что она "не дождется".По его словам, Украина будет развиваться как страна западного мира с очень крепкими и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой. "Юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче. России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы должны гнуть свою линию. Поэтому президент Украины (Владимир Зеленский – ред.) постоянно подчеркивает - мир на украинских условиях… И мы получим мир на приемлемых для Украины условиях", - утверждает министр.Он заявил, что Киев постоянно работает для "деоккупации" Донбасса и мира на Украине.Глава МИД добавил, что должна лежать "папочка", где пошагово каждый орган власти должен знать, что он должен делать по "возвращению" в Крым.
https://ria.ru/20201231/rok-n-roll-1591685180.html
донбасс
латинская америка
африка
республика крым
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f31c9fdf81c457247750a631ac0da8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, донбасс, латинская америка, владимир зеленский, африка, республика крым, азия, в мире

В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины

13:13 31.12.2020 (обновлено: 13:14 31.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ждет смерти Украины как государства, но заявил, что она "не дождется".
"РФ надо отдать должное - она умеет играть вдолгую… Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой - не дождетесь", - сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.
По его словам, Украина будет развиваться как страна западного мира с очень крепкими и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой. "Юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче. России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы должны гнуть свою линию. Поэтому президент Украины (Владимир Зеленский – ред.) постоянно подчеркивает - мир на украинских условиях… И мы получим мир на приемлемых для Украины условиях", - утверждает министр.
Он заявил, что Киев постоянно работает для "деоккупации" Донбасса и мира на Украине.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 10:45
Украина заявила, что ждет "рок-н-ролла" в отношениях с США при Байдене
"Я хочу дожить до момента, когда проблемами России в Украине будет заниматься только очень узкий круг специалистов, которые занимаются непосредственно Россией. Чтобы мы перестали переживать за башни Кремля, за то, кто там с кем… Наша задача заключается в двух вещах. Первая - мы должны ежедневно работать, чтобы этот момент приближать. И вторая - мы должны быть полностью готовыми этим моментом воспользоваться. Вот завтра, ладно, мы довели Россию "до ручки" и они говорят: все, мы ушли из Крыма… Ну, сложилась такая ситуация. Готовы ли мы полноценно сразу на всех уровнях политической, общественной и экономической жизни туда вернуться? Готово ли украинское государство? А должно быть готово", - заявил министр.
Глава МИД добавил, что должна лежать "папочка", где пошагово каждый орган власти должен знать, что он должен делать по "возвращению" в Крым.
 
Дмитрий КулебаДонбассЛатинская АмерикаВладимир ЗеленскийАфрикаРеспублика КрымАзияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния