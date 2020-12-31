https://ria.ru/20201231/ukraina-1591701528.html

В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины

В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ждет смерти Украины как государства, но заявил, что она "не дождется". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T13:13

2020-12-31T13:13

2020-12-31T13:14

дмитрий кулеба

донбасс

латинская америка

владимир зеленский

африка

республика крым

азия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ждет смерти Украины как государства, но заявил, что она "не дождется".По его словам, Украина будет развиваться как страна западного мира с очень крепкими и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой. "Юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче. России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы должны гнуть свою линию. Поэтому президент Украины (Владимир Зеленский – ред.) постоянно подчеркивает - мир на украинских условиях… И мы получим мир на приемлемых для Украины условиях", - утверждает министр.Он заявил, что Киев постоянно работает для "деоккупации" Донбасса и мира на Украине.Глава МИД добавил, что должна лежать "папочка", где пошагово каждый орган власти должен знать, что он должен делать по "возвращению" в Крым.

https://ria.ru/20201231/rok-n-roll-1591685180.html

донбасс

латинская америка

африка

республика крым

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, донбасс, латинская америка, владимир зеленский, африка, республика крым, азия, в мире