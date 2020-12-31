В Киеве заявили, что Россия "не дождется" смерти Украины
13:13 31.12.2020 (обновлено: 13:14 31.12.2020)
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ждет смерти Украины как государства, но заявил, что она "не дождется".
"РФ надо отдать должное - она умеет играть вдолгую… Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия. Но на все эти ожидания ответ очень простой - не дождетесь", - сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua.
По его словам, Украина будет развиваться как страна западного мира с очень крепкими и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой. "Юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче. России уже тоже трудно всю эту историю тянуть. Но, несмотря на то, какая у нее стратегия, мы должны гнуть свою линию. Поэтому президент Украины (Владимир Зеленский – ред.) постоянно подчеркивает - мир на украинских условиях… И мы получим мир на приемлемых для Украины условиях", - утверждает министр.
Он заявил, что Киев постоянно работает для "деоккупации" Донбасса и мира на Украине.
"Я хочу дожить до момента, когда проблемами России в Украине будет заниматься только очень узкий круг специалистов, которые занимаются непосредственно Россией. Чтобы мы перестали переживать за башни Кремля, за то, кто там с кем… Наша задача заключается в двух вещах. Первая - мы должны ежедневно работать, чтобы этот момент приближать. И вторая - мы должны быть полностью готовыми этим моментом воспользоваться. Вот завтра, ладно, мы довели Россию "до ручки" и они говорят: все, мы ушли из Крыма… Ну, сложилась такая ситуация. Готовы ли мы полноценно сразу на всех уровнях политической, общественной и экономической жизни туда вернуться? Готово ли украинское государство? А должно быть готово", - заявил министр.
Глава МИД добавил, что должна лежать "папочка", где пошагово каждый орган власти должен знать, что он должен делать по "возвращению" в Крым.