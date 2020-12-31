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"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал президента страны Владимира... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T04:28
2020-12-31T05:39
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, припомнив главе государства его фразу о том, что он "не лох".В 2019 году Зеленский в разговоре с выступавшими против разведения войск в Донбассе националистами заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".Парламентарий отметил, что украинцы искренне поверили в обещания нового лидера и его команды, но надежда на них не оправдалась, и поддержка действующей власти падает. Рабинович выразил мнение, что у людей, пришедших "со сцены на политическую сцену", не хватило опыта и умений для управления государством. В качестве примера политик привел ситуацию с вакциной от коронавируса, когда официальный Киев во время пандемии отказывается закупать российский препарат из-за политических соображений, но никакая другая вакцина для Украины пока недоступна.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Зеленский также подчеркивал, что вакцинацию необходимо начать в январе, в крайнем случае — в феврале, однако пока неизвестно, когда страна получит первую партию препарата. Позже президент признал, что не может объяснить населению отказ от вакцины "Спутник V".Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ Киева от российской вакцины против COVID-19 тем, что этот препарат якобы является "гибридным оружием против Украины".
https://ria.ru/20201224/zelenskiy-1590738083.html
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, владимир зеленский, киев, украина, в мире

"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера

04:28 31.12.2020 (обновлено: 05:39 31.12.2020)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, припомнив главе государства его фразу о том, что он "не лох".
В 2019 году Зеленский в разговоре с выступавшими против разведения войск в Донбассе националистами заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".
"Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох, — это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался", — сказал Рабинович.
Парламентарий отметил, что украинцы искренне поверили в обещания нового лидера и его команды, но надежда на них не оправдалась, и поддержка действующей власти падает.
Рабинович выразил мнение, что у людей, пришедших "со сцены на политическую сцену", не хватило опыта и умений для управления государством. В качестве примера политик привел ситуацию с вакциной от коронавируса, когда официальный Киев во время пандемии отказывается закупать российский препарат из-за политических соображений, но никакая другая вакцина для Украины пока недоступна.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Зеленский также подчеркивал, что вакцинацию необходимо начать в январе, в крайнем случае — в феврале, однако пока неизвестно, когда страна получит первую партию препарата. Позже президент признал, что не может объяснить населению отказ от вакцины "Спутник V".
Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ Киева от российской вакцины против COVID-19 тем, что этот препарат якобы является "гибридным оружием против Украины".
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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