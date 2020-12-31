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Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
На днях стало известно о том, что украинцев на Новый год ждет целый набор тарифных подарков от украинской власти. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:00
2020-12-31T08:00
энергоатом
игорь коломойский
ринат ахметов
украина
авторы
мнение - авторы
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На днях стало известно о том, что украинцев на Новый год ждет целый набор тарифных подарков от украинской власти.Под елочку им положат более чем 20-процентный рост стоимости газа, примерно такой же рост стоимости тепла и горячей воды и даже больший рост стоимости электроэнергии. То есть общий рост тарифов на различные виды потребляемой населением энергии может измеряться десятками процентов, что, конечно, пагубно отразится на и так стремительно падающем рейтинге президента Зеленского и партии власти. Но, похоже, Зеленский готов с этим смириться, чтобы удовлетворить интересы олигархов, "западных партнеров" и гигантского пылесоса под названием "Нафтогаз Украины", работающего на высасывание денег из карманов обычных граждан и реального сектора экономики в пользу западных кураторов и назначенных ими местных управляющих.И понятно, почему готов: никак не народ, а именно перечисленные субъекты являются реальными точками опоры нынешней украинской власти.В конце декабря "Нафтогаз Украины" объявил о планах с 1 января на 14 процентов повысить цены на газ для бытовых потребителей: вместо 6,33 гривны за кубометр теперь им придется заплатить 7,22 гривны. Причем цена "Нафтогаза" является далеко не максимальной среди поставщиков газа. Например, "Львовэнергосбыт" будет в январе продавать газ по 10,8 гривны за кубометр. И это все без учета стоимости доставки (транспортировки и распределения) — она теперь на Украине оплачивается дополнительно к стоимости газа. Стоимость доставки с нового года, кстати, также вырастет и составит от 0,5 до трех гривен за кубометр в зависимости от региона.В "Нафтогазе" заявили, что "изменение цены на газ в январе обусловлено в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо". Хотя всем известно, что основные закупки компанией были сделаны на фоне пикового падения цен на газ на европейском рынке летом нынешнего года. Что позволило его получить относительно дешево, даже несмотря на продолжение закупок российского газа через западные компании-"прокладки".В итоге цены на газ с учетом его доставки в январе 2021 года достигнут для населения абсолютно рекордных значений в гривне и в большинстве случаев составят около 11-12 гривен за кубометр. Рост цены в большинстве случаев превысит 20 процентов.Практически одновременно с этим объявлением "Нафтогаза" Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении с 1 января на 5,5-49,7 процента тарифов на тепловую энергию для населения, генерируемую 23 теплоэлектроцентралями и когенерационными установками. Для большей части производителей тариф вырастет примерно на 30 процентов. НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.Установленный тариф на производство тепла для ТЭЦ — это еще не тариф на отопление и горячую воду для населения. Но именно он занимает до 90 процентов в структуре этого тарифа. То есть повышение тарифа на тепловую энергию для населения на 30 процентов приведет к повышению тарифа на отопление и горячую воду для этого же населения процентов на 25. С некоторым лагом по времени — от нескольких дней до пары месяцев, поскольку коммунальщики должны формально утвердить новые ценники. А аргументом для повышения тарифов для населения как раз и будет повышение тарифа на производство тепла на ТЭЦ.И уж совсем интересная ситуация складывалась с тарифами на электроэнергию. Дело в том, что с 1 января истекал срок действия льготных тарифов на электроэнергию для населения, которые применялись посредством возложения специальных обязанностей на некоторых участников энергорынка. В частности, механизм предполагает продажу атомными и гидроэлектростанциями дешевой электроэнергии государственному предприятию "Гарантированный покупатель" для дальнейшей реализации его населению. Половина электроэнергии, генерируемой АЭС, и 30 процентов электроэнергии, генерируемой ГЭС, в рамках таких обязательств продается "Гарантированному покупателю" по 1 копейке за киловатт-час. То есть, по сути, передается бесплатно.Однако положение о возложении специальных обязанностей действовало по 31 декабря текущего года включительно. И если его действие не было бы продлено украинским правительством, то уже с 1 января и "Энергоатом", и "Укргидроэнерго", на которые сейчас возложены специальные обязательства, смогли бы выходить на свободный рынок электроэнергии с любыми ценниками. Это вполне могло привести к мгновенному росту цены для населения до трех гривен за киловатт-час. Сегодня бытовые потребители платят 90 копеек за первые 100 киловатт и 1,68 гривны за последующие. То есть речь шла бы о более чем двукратном повышении расценок. Это был бы наиболее жесткий вариант, при котором цены на электроэнергию были бы отпущены в свободное плавание, как это недавно было сделано с ценами на газ. Проблема в том, что отказ от возложения специальных обязанностей на некоторых участников рынка приведет к необходимости уплаты населением дополнительно примерно 35 миллиардов гривен в год. Поверить в наличие таких возможностей у украинского населения довольно сложно.Исходя из информации, появившейся вечером 28 декабря на сайте украинского правительства, на жесткий вариант украинская власть все же не решилась, хотя тариф и подняла. Рост тарифа для населения является одной из главных задач Юрия Витренко, назначенного временно исполняющим обязанности министра энергетики. Другой не менее важной его задачей будет обеспечение низкого тарифа на электроэнергию для ферросплавных заводов Игоря Коломойского, по чьей квоте Витренко и возглавил министерство. Причем две эти задачи связаны между собой: если Игорь Валерьевич будет получать электричество по низкой цене, то кто-то за него должен будет заплатить, чтобы обеспечить хотя бы минимальную рентабельность атомных и гидроэлектростанций с одной стороны и удовлетворить аппетиты Рината Ахметова и западных партнеров в тепловой и зеленой генерации с другой. Выполнение этой роли населением вполне устроит заинтересованные стороны."Компромиссный" вариант, вроде бы принятый правительством, предполагает установление тарифа 1,68 гривны с первого киловатта. Это обойдется населению не в один миллиард гривен, но, конечно, далеко не в 35. Причем в большей мере пострадают наиболее обездоленные слои населения, которые потребляют минимальное количество электроэнергии. Но, думается, это не последнее повышение: в таких масштабах оно не позволит покупать электричество дешево Коломойскому и продавать в систему дорого Ахметову и "западным партнерам". То есть в полной мере удовлетворить запрос основных точек опоры нынешней украинской власти.Украинцев же при этом на трех практически одновременных повышениях коммунальных тарифов "постригут" на дополнительные один-два миллиарда гривен в месяц. Что наверняка вызовет не только рост социальной напряженности в обществе, но и усугубление и так имеющего место кризиса неплатежей в коммунальной сфере. Но разве не это является теми самыми ценностями, за которые стоял Майдан.
https://ria.ru/20201213/kollaps-1589028159.html
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https://ria.ru/20201215/byudzhet-1589388504.html
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Сергей Левченко
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энергоатом, игорь коломойский, ринат ахметов, украина, авторы, мнение - авторы

Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды

08:00 31.12.2020
 
© AP Photo / Dmitry LovetskyАктивист проевропейского союза укрепляет украинский герб и флаг на металлической основе разрушенной елки во время митинга на площади Независимости в Киеве
Активист проевропейского союза укрепляет украинский герб и флаг на металлической основе разрушенной елки во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На днях стало известно о том, что украинцев на Новый год ждет целый набор тарифных подарков от украинской власти.
Под елочку им положат более чем 20-процентный рост стоимости газа, примерно такой же рост стоимости тепла и горячей воды и даже больший рост стоимости электроэнергии.
То есть общий рост тарифов на различные виды потребляемой населением энергии может измеряться десятками процентов, что, конечно, пагубно отразится на и так стремительно падающем рейтинге президента Зеленского и партии власти. Но, похоже, Зеленский готов с этим смириться, чтобы удовлетворить интересы олигархов, "западных партнеров" и гигантского пылесоса под названием "Нафтогаз Украины", работающего на высасывание денег из карманов обычных граждан и реального сектора экономики в пользу западных кураторов и назначенных ими местных управляющих.
И понятно, почему готов: никак не народ, а именно перечисленные субъекты являются реальными точками опоры нынешней украинской власти.
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря 2020, 20:03
Экономист заявил о желании Киева "удушить" украинцев
В конце декабря "Нафтогаз Украины" объявил о планах с 1 января на 14 процентов повысить цены на газ для бытовых потребителей: вместо 6,33 гривны за кубометр теперь им придется заплатить 7,22 гривны. Причем цена "Нафтогаза" является далеко не максимальной среди поставщиков газа. Например, "Львовэнергосбыт" будет в январе продавать газ по 10,8 гривны за кубометр. И это все без учета стоимости доставки (транспортировки и распределения) — она теперь на Украине оплачивается дополнительно к стоимости газа.
Стоимость доставки с нового года, кстати, также вырастет и составит от 0,5 до трех гривен за кубометр в зависимости от региона.
В "Нафтогазе" заявили, что "изменение цены на газ в январе обусловлено в первую очередь сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо". Хотя всем известно, что основные закупки компанией были сделаны на фоне пикового падения цен на газ на европейском рынке летом нынешнего года. Что позволило его получить относительно дешево, даже несмотря на продолжение закупок российского газа через западные компании-"прокладки".
В итоге цены на газ с учетом его доставки в январе 2021 года достигнут для населения абсолютно рекордных значений в гривне и в большинстве случаев составят около 11-12 гривен за кубометр. Рост цены в большинстве случаев превысит 20 процентов.
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 19:25Акценты
Платите больше. Газ для жителей Украины становится золотым
Практически одновременно с этим объявлением "Нафтогаза" Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении с 1 января на 5,5-49,7 процента тарифов на тепловую энергию для населения, генерируемую 23 теплоэлектроцентралями и когенерационными установками. Для большей части производителей тариф вырастет примерно на 30 процентов.
НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.
Установленный тариф на производство тепла для ТЭЦ — это еще не тариф на отопление и горячую воду для населения. Но именно он занимает до 90 процентов в структуре этого тарифа. То есть повышение тарифа на тепловую энергию для населения на 30 процентов приведет к повышению тарифа на отопление и горячую воду для этого же населения процентов на 25. С некоторым лагом по времени — от нескольких дней до пары месяцев, поскольку коммунальщики должны формально утвердить новые ценники. А аргументом для повышения тарифов для населения как раз и будет повышение тарифа на производство тепла на ТЭЦ.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 17:51
По всем фронтам. На Украине цена на газ для населения побьет рекорд
И уж совсем интересная ситуация складывалась с тарифами на электроэнергию. Дело в том, что с 1 января истекал срок действия льготных тарифов на электроэнергию для населения, которые применялись посредством возложения специальных обязанностей на некоторых участников энергорынка. В частности, механизм предполагает продажу атомными и гидроэлектростанциями дешевой электроэнергии государственному предприятию "Гарантированный покупатель" для дальнейшей реализации его населению. Половина электроэнергии, генерируемой АЭС, и 30 процентов электроэнергии, генерируемой ГЭС, в рамках таких обязательств продается "Гарантированному покупателю" по 1 копейке за киловатт-час. То есть, по сути, передается бесплатно.
Однако положение о возложении специальных обязанностей действовало по 31 декабря текущего года включительно. И если его действие не было бы продлено украинским правительством, то уже с 1 января и "Энергоатом", и "Укргидроэнерго", на которые сейчас возложены специальные обязательства, смогли бы выходить на свободный рынок электроэнергии с любыми ценниками. Это вполне могло привести к мгновенному росту цены для населения до трех гривен за киловатт-час. Сегодня бытовые потребители платят 90 копеек за первые 100 киловатт и 1,68 гривны за последующие. То есть речь шла бы о более чем двукратном повышении расценок. Это был бы наиболее жесткий вариант, при котором цены на электроэнергию были бы отпущены в свободное плавание, как это недавно было сделано с ценами на газ.
Проблема в том, что отказ от возложения специальных обязанностей на некоторых участников рынка приведет к необходимости уплаты населением дополнительно примерно 35 миллиардов гривен в год. Поверить в наличие таких возможностей у украинского населения довольно сложно.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 19:22
Парламент Украины принял госбюджет на 2021 год с дефицитом
Исходя из информации, появившейся вечером 28 декабря на сайте украинского правительства, на жесткий вариант украинская власть все же не решилась, хотя тариф и подняла. Рост тарифа для населения является одной из главных задач Юрия Витренко, назначенного временно исполняющим обязанности министра энергетики. Другой не менее важной его задачей будет обеспечение низкого тарифа на электроэнергию для ферросплавных заводов Игоря Коломойского, по чьей квоте Витренко и возглавил министерство. Причем две эти задачи связаны между собой: если Игорь Валерьевич будет получать электричество по низкой цене, то кто-то за него должен будет заплатить, чтобы обеспечить хотя бы минимальную рентабельность атомных и гидроэлектростанций с одной стороны и удовлетворить аппетиты Рината Ахметова и западных партнеров в тепловой и зеленой генерации с другой. Выполнение этой роли населением вполне устроит заинтересованные стороны.
"Компромиссный" вариант, вроде бы принятый правительством, предполагает установление тарифа 1,68 гривны с первого киловатта. Это обойдется населению не в один миллиард гривен, но, конечно, далеко не в 35. Причем в большей мере пострадают наиболее обездоленные слои населения, которые потребляют минимальное количество электроэнергии. Но, думается, это не последнее повышение: в таких масштабах оно не позволит покупать электричество дешево Коломойскому и продавать в систему дорого Ахметову и "западным партнерам". То есть в полной мере удовлетворить запрос основных точек опоры нынешней украинской власти.
Украинцев же при этом на трех практически одновременных повышениях коммунальных тарифов "постригут" на дополнительные один-два миллиарда гривен в месяц. Что наверняка вызовет не только рост социальной напряженности в обществе, но и усугубление и так имеющего место кризиса неплатежей в коммунальной сфере. Но разве не это является теми самыми ценностями, за которые стоял Майдан.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 08:00
Украина увеличила долги на 500 миллиардов. Почему ей не грозит дефолт
 
ЭнергоатомИгорь КоломойскийРинат АхметовУкраинаАвторыМнение - Авторы
 
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