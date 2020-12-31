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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/test-1591681411.html
В России провели более 90,6 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 90,6 миллиона тестов на коронавирус
Более 90,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 445 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:04
2020-12-31T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 90,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 445 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 445 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 90,6 миллиона тестов на коронавирус

10:04 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 90,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 445 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 90,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 663 186 человек", - говорится в сообщении.
Сотрудник Национального исследовательского центра - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 05:57Распространение нового коронавируса
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За сутки в России проведено 445 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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