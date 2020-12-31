https://ria.ru/20201231/test-1591681411.html
В России провели более 90,6 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 90,6 миллиона тестов на коронавирус
Более 90,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 445 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:04
2020-12-31T10:04
2020-12-31T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 90,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 445 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 445 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591669576.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_502:0:3061:1919_1920x0_80_0_0_c5578b586a64a48a9e2ba4c0783f7cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество