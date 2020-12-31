https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html
Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter о планах по исследованию дальнего космоса и Луны в следующем году. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T07:26
2020-12-31T07:26
2020-12-31T07:26
хочу стать космонавтом
луна
плесецк (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
twitter
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter о планах по исследованию дальнего космоса и Луны в следующем году.Рогозин подчеркнул, что изучение космоса — это жизненная необходимость, так как наша планета "окружена мировым космическим океаном".Кроме того, глава "Роскосмоса" поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал здоровья и оптимизма.Пока осуществлены только один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк. Все они прошли с макетами космических аппаратов.Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" — шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201228/raketa-1591211874.html
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луна, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, twitter
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Генеральный директор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter
о планах по исследованию дальнего космоса и Луны
в следующем году.
"В 2021 году @roscosmos приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара.", — написал Рогозин.
Рогозин подчеркнул, что изучение космоса — это жизненная необходимость, так как наша планета "окружена мировым космическим океаном".
Кроме того, глава "Роскосмоса" поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал здоровья и оптимизма.
Пока осуществлены только один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк
. Все они прошли с макетами космических аппаратов.
Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" — шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".