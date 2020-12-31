https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html

Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год

Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter о планах по исследованию дальнего космоса и Луны в следующем году. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T07:26

2020-12-31T07:26

2020-12-31T07:26

хочу стать космонавтом

луна

плесецк (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter о планах по исследованию дальнего космоса и Луны в следующем году.Рогозин подчеркнул, что изучение космоса — это жизненная необходимость, так как наша планета "окружена мировым космическим океаном".Кроме того, глава "Роскосмоса" поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал здоровья и оптимизма.Пока осуществлены только один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк. Все они прошли с макетами космических аппаратов.Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" — шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201228/raketa-1591211874.html

https://ria.ru/20201229/raketa-1591475213.html

луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, twitter