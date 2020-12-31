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Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/putin-1591727483.html
Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно
Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно
Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны и отметил, что Россия прошла 2020 год достойно. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:52
2020-12-31T20:51
новый год—2021
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны и отметил, что Россия прошла 2020 год достойно. Первыми поздравление президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступил в 15:00 по московскому времени.Это обращение Путина стало самым длинным из его выступлений перед россиянами в канун Нового года, речь продолжалась шесть минут.Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Тем не менее, Путин поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость. Путин выразил уверенность, что вскоре жизнь вернется в привычное русло, и Россия сможет полноценно вернуться к решению своих задач.
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Новогоднее обращение Президента
Полное видео новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, вышедшее на Дальнем Востоке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, владимир путин, общество

Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно

17:52 31.12.2020 (обновлено: 20:51 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны и отметил, что Россия прошла 2020 год достойно.
Первыми поздравление президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступил в 15:00 по московскому времени.
В ожидании чуда: российские города перед Новым годом
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов

Выступление артистов на открытии ретро-городка Кремлевский огонёк на Кремлёвской набережной в Казани
1 из 20

В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами

Посетители на открытии ретро-городка Кремлевский огонёк на Кремлёвской набережной в Казани
2 из 20

На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах

Люди гуляют около ТЦ Мега в Казани
3 из 20

Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде
4 из 20

Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде

Украшенный балкон на одном из домов в Белгороде
5 из 20

Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд

Новогоднее украшение улицы 50-летия Белгородской области в Белгороде
6 из 20

Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде
7 из 20

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд

Новогоднее украшение Невского проспекта в Санкт-Петербурге
8 из 20

Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок

Фигуры сказочных персонажей на рождественской ярмарке на Манежной площади в Санкт-Петербурге
9 из 20

Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд

Праздничная иллюминация на главной елке на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
10 из 20

На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель

Новогодняя иллюминация на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге
11 из 20

Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского

Люди фотографируются у новогодней елки в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
12 из 20

Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку

Люди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
13 из 20

В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка

Люди гуляют в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
14 из 20

Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой

Новогодние декорации на улице в Чите
15 из 20

В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Новогодние уличные декорации в Чите

Новогодние уличные декорации в Чите
16 из 20

Новогодние уличные декорации в Чите

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы

Новогодняя иллюминация в центре Красноярска
17 из 20

Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга

Ребенок в ледовом городке парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
18 из 20

Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны

Девушки на украшенной к Новому Году набережной в Геленджике
19 из 20

На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве

Ёлка на набережной Геленджика
20 из 20

Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 20

В Казани к Новому году нарядили десятки улиц, парков и скверов

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 20

На набережной вырос ретрогородок "Кремлевский огонек" со знакомыми киногероями и мотивами

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 20

Арт-объекты и световые инсталляции появились на основных магистралях и туристических маршрутах

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 20

Праздничная атмосфера царит в Белгороде. Основные торжества ожидаются на главной площади города, Соборной

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
5 из 20

Фантазия горожан безгранична. На фото — украшенный балкон одного из домов в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
6 из 20

Улица 50-летия Белгородской области встречает сияющей аркой с названием города и световым небом из гирлянд

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
7 из 20

Новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде словно накрыта изумительным световым шатром

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
8 из 20

Санкт-Петербург в преддверии Нового года примерил золотой наряд

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 20

Рождественскую ярмарку на Манежной площади посетили самые известные персонажи новогодних сказок

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 20

На елке на Дворцовой площади, украшенной лампочками и игрушками в стиле ретро, зажглись пять тысяч метров светодиодных гирлянд

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Светящиеся арки на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга создают волшебный новогодний туннель

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Главным местом празднований в Екатеринбурге стал парк Маяковского

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 20

В парке установили световые инсталляции и нарядили новогоднюю елку

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
14 из 20

Рядом с елкой в парке заработала новогодняя ярмарка

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
15 из 20

В Чите за новогоднее настроение отвечают световые инсталляции и живые ели с музыкальной подсветкой

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Новогодние уличные декорации в Чите

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
17 из 20

Красноярск в предвкушении праздника наполнился новогодним светом. Иллюминация будет радовать горожан все каникулы

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
18 из 20

Из-за пандемии детские ледяные горки и скульптуры в Красноярске установили на значительном расстоянии друг от друга

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
19 из 20

На набережной Геленджика к Новому году появились световые композиции и фотозоны

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
20 из 20

Доминанта праздника — елка в праздничном убранстве

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Это обращение Путина стало самым длинным из его выступлений перед россиянами в канун Нового года, речь продолжалась шесть минут.
Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Тем не менее, Путин поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость.
Путин выразил уверенность, что вскоре жизнь вернется в привычное русло, и Россия сможет полноценно вернуться к решению своих задач.
 
Новый год—2021РоссияВладимир ПутинОбщество
 
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