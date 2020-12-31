https://ria.ru/20201231/putin-1591727483.html

Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно

Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно

Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны и отметил, что Россия прошла 2020 год достойно. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T17:52

2020-12-31T17:52

2020-12-31T20:51

новый год—2021

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны и отметил, что Россия прошла 2020 год достойно. Первыми поздравление президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступил в 15:00 по московскому времени.Это обращение Путина стало самым длинным из его выступлений перед россиянами в канун Нового года, речь продолжалась шесть минут.Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Тем не менее, Путин поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость. Путин выразил уверенность, что вскоре жизнь вернется в привычное русло, и Россия сможет полноценно вернуться к решению своих задач.

россия

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Новогоднее обращение Президента Полное видео новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, вышедшее на Дальнем Востоке. 2020-12-31T17:52 true PT5M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество