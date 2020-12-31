Малахов рассказал об обиде Пугачевой на него и Киркорова
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью на YouTube-канале "Super" о натянутых отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкином.
В ходе беседы с гостем журналистка Алена Жигалова заявила, что супруги обижены на Малахова и не общаются с ним.
"Не, ну, почему, когда мы с Максом видимся, мы приветствуем друг друга. <…> С Максом мы в очень, скажем так, доброжелательных отношениях", — отметил Малахов.
Тогда Жигалова задала собеседнику вопрос: "А почему Алла (Пугачева. — Прим. ред.) так обиделась?".
"А почему Алла обиделась на Филиппа (Киркорова)?" — задался вопросом шоумен.
Журналистка подчеркнула, что Пугачева перестала появляться на днях рождениях детей Филиппа Киркорова. Малахов признался, что у него нет версий о причинах таких взаимоотношениях бывших супругов.
"Ему (Киркорову) нужно идти дальше. Молодой, успешный, популярный, с миллионами просмотров, востребованный исполнитель не может превратить свою жизнь в копание в прошлом и (разбирать), почему, как это произошло, почему мы расстались, десять лет назад, а все сидеть, копаться. Ну, это бред какой-то", — считает он.
Телеведущий считает, что Киркорову нужно "закрыть эту тему".
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Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года.