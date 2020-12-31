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Шоубиз
https://ria.ru/20201231/pugacheva-1591670957.html
Малахов рассказал об обиде Пугачевой на него и Киркорова
Малахов рассказал об обиде Пугачевой на него и Киркорова
Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью на YouTube-канале "Super" о натянутых отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкином. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T07:33
2020-12-31T07:33
шоубиз
россия
андрей малахов
максим галкин
филипп киркоров
алла пугачева
иерусалим
санкт-петербург
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью на YouTube-канале "Super" о натянутых отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкином.В ходе беседы с гостем журналистка Алена Жигалова заявила, что супруги обижены на Малахова и не общаются с ним.Тогда Жигалова задала собеседнику вопрос: "А почему Алла (Пугачева. — Прим. ред.) так обиделась?".Журналистка подчеркнула, что Пугачева перестала появляться на днях рождениях детей Филиппа Киркорова. Малахов признался, что у него нет версий о причинах таких взаимоотношениях бывших супругов.Телеведущий считает, что Киркорову нужно "закрыть эту тему".Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года.
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россия, андрей малахов, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева, иерусалим, санкт-петербург

Малахов рассказал об обиде Пугачевой на него и Киркорова

07:33 31.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью на YouTube-канале "Super" о натянутых отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкином.
В ходе беседы с гостем журналистка Алена Жигалова заявила, что супруги обижены на Малахова и не общаются с ним.

"Не, ну, почему, когда мы с Максом видимся, мы приветствуем друг друга. <…> С Максом мы в очень, скажем так, доброжелательных отношениях", — отметил Малахов.

Тогда Жигалова задала собеседнику вопрос: "А почему Алла (Пугачева. — Прим. ред.) так обиделась?".
"А почему Алла обиделась на Филиппа (Киркорова)?" — задался вопросом шоумен.
Журналистка подчеркнула, что Пугачева перестала появляться на днях рождениях детей Филиппа Киркорова. Малахов признался, что у него нет версий о причинах таких взаимоотношениях бывших супругов.
"Ему (Киркорову) нужно идти дальше. Молодой, успешный, популярный, с миллионами просмотров, востребованный исполнитель не может превратить свою жизнь в копание в прошлом и (разбирать), почему, как это произошло, почему мы расстались, десять лет назад, а все сидеть, копаться. Ну, это бред какой-то", — считает он.
Телеведущий считает, что Киркорову нужно "закрыть эту тему".
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Киркоров рассказал о разладе с Пугачевой
Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года.
 
ШоубизРоссияАндрей МалаховМаксим ГалкинФилипп КиркоровАлла ПугачеваИерусалимСанкт-Петербург
 
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