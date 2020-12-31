https://ria.ru/20201231/pugacheva-1591670957.html

Малахов рассказал об обиде Пугачевой на него и Киркорова

Малахов рассказал об обиде Пугачевой на него и Киркорова

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью на YouTube-канале "Super" о натянутых отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкином. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T07:33

2020-12-31T07:33

2020-12-31T07:33

шоубиз

россия

андрей малахов

максим галкин

филипп киркоров

алла пугачева

иерусалим

санкт-петербург

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью на YouTube-канале "Super" о натянутых отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкином.В ходе беседы с гостем журналистка Алена Жигалова заявила, что супруги обижены на Малахова и не общаются с ним.Тогда Жигалова задала собеседнику вопрос: "А почему Алла (Пугачева. — Прим. ред.) так обиделась?".Журналистка подчеркнула, что Пугачева перестала появляться на днях рождениях детей Филиппа Киркорова. Малахов признался, что у него нет версий о причинах таких взаимоотношениях бывших супругов.Телеведущий считает, что Киркорову нужно "закрыть эту тему".Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года.

https://ria.ru/20201019/kirkorov-1580407086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей малахов, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева, иерусалим, санкт-петербург