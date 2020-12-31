https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html

Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье

Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил об ошибке, которая может стоить жизни при похмелье. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:18

2020-12-31T02:18

2020-12-31T02:18

александр мясников (врач)

россия

здоровье

алкоголь

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил об ошибке, которая может стоить жизни при похмелье.По его словам, к летальному исходу может привести поход в баню.Врач отметил, что единственный способ избежать похмелья — умеренность. Он считает, что в причинах этого состояния играет важную роль не вопрос "понижения или повышения градуса" (употребление алкогольных напитков разной крепости. — Прим. ред.), а количество выпитого.При этом специалист дал совет, как избежать сильного опьянения.Мясников также напомнил о продуктах, потребление которых во время застолья может помочь предотвратить похмелье. Среди них: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.

https://ria.ru/20201224/alkogol-1590813965.html

россия

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2020

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александр мясников (врач), россия, здоровье, алкоголь, общество