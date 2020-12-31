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Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье
Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил об ошибке, которая может стоить жизни при похмелье. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T02:18
2020-12-31T02:18
александр мясников (врач)
россия
здоровье
алкоголь
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил об ошибке, которая может стоить жизни при похмелье.По его словам, к летальному исходу может привести поход в баню.Врач отметил, что единственный способ избежать похмелья — умеренность. Он считает, что в причинах этого состояния играет важную роль не вопрос "понижения или повышения градуса" (употребление алкогольных напитков разной крепости. — Прим. ред.), а количество выпитого.При этом специалист дал совет, как избежать сильного опьянения.Мясников также напомнил о продуктах, потребление которых во время застолья может помочь предотвратить похмелье. Среди них: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, алкоголь, общество

Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье

02:18 31.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил об ошибке, которая может стоить жизни при похмелье.
По его словам, к летальному исходу может привести поход в баню.
"Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь —сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <…> Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься", — рассказал Мясников.
Врач отметил, что единственный способ избежать похмелья — умеренность. Он считает, что в причинах этого состояния играет важную роль не вопрос "понижения или повышения градуса" (употребление алкогольных напитков разной крепости. — Прим. ред.), а количество выпитого.

"Если вы перепьете больше количества нужного вам, похмелье у вас будет. Вы должны понимать, что 200 миллиграмм чистого спирта во всех руководствах — это смертельная доза этанола. <...> Если вы выпиваете такую дозу, вам ничего не поможет", — подчеркнул медик.

При этом специалист дал совет, как избежать сильного опьянения.
Если вы хотите меньше опьянять, то вам советую перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку", — пояснил он.
Мясников также напомнил о продуктах, потребление которых во время застолья может помочь предотвратить похмелье. Среди них: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеАлкогольОбщество
 
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