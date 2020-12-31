https://ria.ru/20201231/nikitin-1591715340.html

Александр Никитин: "Тамбовщина справилась с вызовами года"

Александр Никитин: "Тамбовщина справилась с вызовами года"

РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:34

2020-12-31T15:34

2020-12-31T15:35

интервью

тамбовская область

александр никитин

российская академия наук

владимир путин

тамбовская область

общество

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Тамбовская область в 2020 году не поддалась пандемии и сконцентрировала все ресурсы на достижении национальных целей. О том, как сохранить лидерские позиции региона по многим направлениям экономического развития и вынести позитивные впечатления после преодоления сложного периода, рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:- Александр Валерьевич, перед празднованием Нового года обычно принято подводить итоги года уходящего. Он стал для вас сложным вдвойне – пришлось одновременно справляться с пандемией и избираться на второй срок. Какие решения, факты, события, впечатления запомнятся надолго?- Запомнится чувство огромной ответственности перед регионом, которое ощутил после решения главы государства наделить губернаторов дополнительными полномочиями на период пандемии. С тех пор каждый день начинался с анализа эпидемиологической обстановки. Приходилось принимать непростые решения, чтобы сберечь здоровье тамбовчан и одновременно дать шанс развитию экономики. Пришлось оперативно перестраивать работу. Удалось даже найти перспективные точки роста, поддержать нуждающихся и помочь тем, кто активно борется за выживание и развитие. Конечно, невозможно забыть слова поддержки, которые наш президент Владимир Владимирович Путин произнес в мой адрес по видеосвязи в начале минувшего лета. Сам факт его одобрения моих действий и пожелание дальнейших успехов стали важнейшим напутствием и мощнейшим стимулом в работе, сыграли решающую роль в губернаторских выборах в сентябре и определили столь высокий результат: почти 80% из числа принявших участие в выборах отдали свой голос за меня. И это стало весомым подтверждением правильности моих действий и в предыдущие годы, и во время пандемии, а также дало мне право определять дальнейший путь развития региона. В первую очередь, это достижение национальных целей, озвученных главой государства. Для этого мы сконцентрировали все ресурсы. - Как в уходящем году регион пережил период пандемии? - Считаю, что система здравоохранения региона выстояла под ударом пандемии. Сначала заболевших было немного, и это дало возможность лечебным учреждениям подготовиться к приему большего количества пациентов, провести обучение персонала методам лечения и диагностики новой коронавирусной инфекции. На укрепление материально-технической базы больниц из федерального и регионального бюджетов было выделено около 470 миллионов рублей. Разворачивали новые коронавирусные центры по мере необходимости. Я побывал в каждом, убедился в наличии необходимых условий и для больных, и для персонала. Осенью, когда число заболевших росло изо дня в день, система здравоохранения работала на пределе возможностей. Увеличилось число обращений от населения с жалобами на проблемы в лекарственном обеспечении аптек, на увеличение времени ожидания врачей после вызова и приезда машин скорой помощи, на сложности с тестированием на коронавирус. Это не удивительно: за последние месяцы количество вызовов в день выросло в разы, а среди медицинских работников тоже было много заболевших. Но мы оперативно разобрались с поставками лекарств и увеличили количество бригад скорой помощи, привлекли дополнительных операторов в колл-центр "горячей линии" по коронавирусной инфекции, чтобы жителям стало проще дозваниваться по всем вопросам в поликлиники и на станции скорой помощи. Главы муниципалитетов пошли навстречу медикам и предоставили свой транспорт для обслуживания вызовов. В декабре в регионе открылись две новых лаборатории по тестированию населения на коронавирус. Сейчас ситуацию можно назвать стабильной. На данный момент в регионе развернуто 1430 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, что превышает норматив, установленный Минздравом России, почти в 3 раза. Свободный коечный фонд составляет более 20%, и это хороший показатель. И все-таки лучше перестраховаться. Впереди – длительный период праздничных дней. В качестве превентивной меры я дал поручение нашей системе здравоохранения подготовить дополнительные койки для больных коронавирусом, и это уже сделано. Надеюсь, они останутся невостребованными. Я уверен, что мы будем справляться с трудностями и дальше. Пандемия не помешает нам выполнять ранее намеченные планы по дальнейшему укреплению материально-технической базы нашего здравоохранения. В этом году в трех городах области открылись Центры амбулаторной онкологической помощи и шесть фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях, приобретены 7 мобильных ФАПов. Также в этом году мы организовали и провели большую работу по подготовке необходимых документов для начала строительства в регионе нового онкодиспансера.- Как повлиял период ограничений на экономику региона и реализацию национальных проектов?- Конечно, пандемия не могла не оказать сдерживающего влияния на развитие экономики области, однако это влияние не стало катастрофическим. Наоборот, вопреки пандемии основные макроэкономические показатели региона превысили среднероссийские значения. И все потому, что своевременно, исходя из эпидемиологической ситуации, был принял ряд решений, благодаря которым работа крупных промышленных предприятий и строительных организаций практически не останавливалась. Главное, было сделано все возможное, чтобы люди не почувствовали снижения уровня жизни. Продолжилась реализация всех действующих проектов, и мы работаем над новыми. На данный момент доступны статистические данные по итогам 11 месяцев уходящего года. И на их основании можно сделать вывод, что и аграрный сектор экономики, и промышленная отрасль не просто показали положительную динамику, но и дали возможность гордиться регионом. У нас индекс производства пищевых продуктов вырос на 11% относительно уровня прошлого года, объем экспорта мяса увеличился на 83% по сравнению с прошлогодним показателем, валовый сбор зерна составил 5,2 миллиона тонн, то есть побил областной рекорд и опередил все прогнозные показатели на пять лет. Объемы промышленного производства выросли на 6,7%, что гораздо больше, чем в целом по стране, и это 4-е место в ЦФО. Наши предприниматели тоже испытали меньше ограничений, чем в других регионах. К тому же мы усилили поддержку малого бизнеса, который больше всего пострадал в период пандемии, в том числе льготными займами. На реализацию национальных проектов в Тамбовской области в этом году было выделено около 9,3 миллиарда рублей, что на 28% больше, чем в 2019 году. Благодаря этому, в 2020 году на территории региона строились, ремонтировались и реконструировались 23 социально значимых объекта – дороги, инженерные сети, школы, детские сады, стадионы, спортивные площадки, дома культуры в сельских территориях. Огромное спасибо президенту страны и правительству за такие возможности.- Всем известно, что Тамбовская область – аграрный регион. И, несмотря на отличные показатели работы АПК, Вас заботят перспективы развития села. С какими инициативами вы выступили на недавнем заседании президиума Российской академии наук?- Конечно, необходимо думать о будущем, поэтому я выступил с предложениями по корректировке программы развития сельских территорий. Одна из тенденций - низкий уровень доходов населения и уменьшение потребности сельского хозяйства в рабочей силе в связи с внедрением новых технологий. Для того, чтобы обеспечить занятость, необходимо привлекать в село крупные инвестиционные проекты. Сегодня, благодаря одному из нацпроектов, есть хорошая поддержка развития малого бизнеса в сельских территориях. Было бы важно дать аграрному бизнесу модели эффективно действующих предприятий, которые могли бы быть отработаны в инновационном научно-технологическом центре "Мичуринская долина". Необходимо также развивать самозанятость на селе, что будет способствовать не только снижению безработицы, но и увеличению гибкости рынка труда, и развитию экономики. Для этого в сельской местности необходимы доступный высокоскоростной интернет и развитие новых профессиональных специализаций, в основе которых компьютерные технологии и возможность дистанционной работы. Вопрос увеличения темпов роста жилищного строительства на селе можно решать путем бесплатного предоставления пустующих земель для этих целей. Считаю, что необходимо увеличить долю бюджетных ассигнований по госпрограмме комплексного развития территорий в форме социальных выплат на строительство или приобретение жилья сельскому населению. Я предложил распространить на граждан, проживающих в селах и занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности, предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий, на которые в настоящее время имеют право только работники АПК и социальной сферы. Кроме того, следует повсеместно создать информационно-консультационные организации, предоставляющие услуги в области сельского развития. Инициатив у селян много, однако не все они могут квалифицированно сформировать предложения для вхождения в программу. Помощь в этом ускорит развитие территорий, что необходимо не только для нашего региона, но и для многих других.- Судя по новостям, особое значение для региона в этом году приобрело развитие добровольческого движения и молодежной активности в целом. Какая поддержка была оказана по этим направлениям?- Значимость волонтерского движения особенно усилилась в период пандемии. Добровольцы проявили свои лучшие человеческие качества в оказании помощи совершенно незнакомым людям, которые находились на самоизоляции или карантине по болезни. Выросло количество желающих принять участие в благотворительных акциях. Однако, государственная поддержка в этом году была оказана не только волонтерским, но и другим социально ориентированным организациям. По программам развития гражданского общества в этом году на конкурсной основе НКО получили из федерального и областного бюджета чуть более 80 миллионов рублей. Благодаря правильно выстроенной молодёжной политике, большинство добровольцев составили студенты как самая активная и отзывчивая часть населения. Оказалось, что многие мероприятия можно перевести в онлайн-формат, и он вполне прижился. В этом году наш регион стал площадкой для значимых молодежных форумов федерального значения. У нас прошел первый в стране образовательный региональный форум "Территория смыслов", в котором приняли участие более 100 человек. На IV всероссийский форум "Молодежная команда страны" съехались молодые управленцы и политики из 60 регионов. Кроме того, мы гордимся своим региональным конкурсом "Лидеры Тамбовщины", который организовали и провели по аналогии с федеральным проектом "Лидеры России" впервые два года назад. С тех пор он охватил свыше тысячи активных молодых людей, дал им новые возможности и перспективы. Поскольку этот конкурс показал свою эффективность, мы планируем его проводить и в дальнейшем. Расцвет добровольческого движения, новые достижения в молодежной политике – это явные приобретения этого года, это наш вклад в будущее не только региона, но и всей страны. И, поскольку сегодня мы провожаем уходящий и встречаем новый, 2021 год, желаю всем нам, прежде всего, здоровья и еще раз здоровья, поскольку это – самое главное. А еще - успехов во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне и в переменах к лучшему, которые придут со звоном курантов. Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом! Счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям!

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https://ria.ru/20201211/kvantorium-1588828023.html

https://ria.ru/20201209/avtodorogi-1588502387.html

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тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, александр никитин, российская академия наук, владимир путин, тамбовская область, общество