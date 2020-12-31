https://ria.ru/20201231/nato-1591733902.html

Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу

Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу

Россия не представляет для альянса серьезной опасности в военной сфере, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T19:32

2020-12-31T19:32

2020-12-31T21:35

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия не представляет для альянса серьезной опасности в военной сфере, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Le Point."Я не вижу прямой угрозы, исходящей от России, например угрозы военного нападения. Но я вижу, что Россия усиливается", — сказал он.Он заявил, что Россия якобы "вмешивается в демократические процессы" в США и Франции, а также "стоит за кибератаками" на парламенты Германии и Норвегии."Даже если она не такая же могущественная, как Советский Союз, у России есть ядерное оружие и ракеты, которые способны достигнуть всех стран в Европе", — подчеркнул Столтенберг.Генсек отметил, что альянс обеспокоен решением Турции приобрести российские системы ПВО С-400, а также ситуацией в Ливии. Между тем, по мнению Столтенберга, Анкара остается важным союзником НАТО.Заявления о "российской угрозе" не первый раз звучат из уст западных политиков. Москва неоднократно подчеркивала, что российская сторона не намерена нападать на какую-либо из стран альянса. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, подобные обвинения используются НАТО в качестве повода для размещения техники и военных близ российских границ.Российские власти, помимо прочего, отвергали обвинения Запада в кибератаках и каких-либо попытках вмешаться в демократические процессы.

https://ria.ru/20201223/ugroza-1590580438.html

https://ria.ru/20201230/vmsu-1591424504.html

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нато, йенс столтенберг, в мире