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Эксперт рассказал, является ли насморк признаком COVID-19
Эксперт рассказал, является ли насморк признаком COVID-19
Насморк не является доказательством, что у человека точно нет коронавируса, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:14
2020-12-31T13:14
2020-12-31T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
российская академия наук
александр фомин
общество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Насморк не является доказательством, что у человека точно нет коронавируса, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.При этом специалист отметил, что потеря обоняния и вкуса - более близкие признаки для болезни COVID-19. "Более того, это существенно в меньшей степени свойственно другим респираторно-вирусным инфекциям", - добавил Фомин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, российская академия наук, александр фомин, общество