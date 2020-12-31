https://ria.ru/20201231/nasmork-1591701818.html

Эксперт рассказал, является ли насморк признаком COVID-19

Эксперт рассказал, является ли насморк признаком COVID-19

Насморк не является доказательством, что у человека точно нет коронавируса, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T13:14

2020-12-31T13:14

2020-12-31T13:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

российская академия наук

александр фомин

общество

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Насморк не является доказательством, что у человека точно нет коронавируса, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.При этом специалист отметил, что потеря обоняния и вкуса - более близкие признаки для болезни COVID-19. "Более того, это существенно в меньшей степени свойственно другим респираторно-вирусным инфекциям", - добавил Фомин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, российская академия наук, александр фомин, общество