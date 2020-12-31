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Жириновский завершил год для ЛДПР рабочим совещанием под мороженое

Жириновский завершил год для ЛДПР рабочим совещанием под мороженое

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел в четверг последнее в уходящем году рабочее совещание с аппаратом фракции, на столе у участников заседания было мороженое РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T13:01

2020-12-31T13:01

2020-12-31T14:35

лдпр

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел в четверг последнее в уходящем году рабочее совещание с аппаратом фракции, на столе у участников заседания было мороженое как "элемент демократизма", сообщила фракция в своем Telegram-канале.Сообщается, что на заседании обсуждались оставшиеся дела на 2020 год и первые задачи на 2021 год.

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лдпр, владимир жириновский, политика