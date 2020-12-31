Жириновский завершил год для ЛДПР рабочим совещанием под мороженое
13:01 31.12.2020 (обновлено: 14:35 31.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел в четверг последнее в уходящем году рабочее совещание с аппаратом фракции, на столе у участников заседания было мороженое как "элемент демократизма", сообщила фракция в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на заседании обсуждались оставшиеся дела на 2020 год и первые задачи на 2021 год.
"Но, конечно, в последний день уходящего года праздничное настроение преобладает над рабочим, и ВВЖ (Владимир Вольфович Жириновский) привнес в рутинное мероприятие элемент демократизма. В противовес советским праздничным совещаниям, которые частенько проходили за рюмкой водки, совещание у лидера ЛДПР прошло с мороженым. Подводя на совещании итоги и рассказывая о планах, сотрудники, как и сам Владимир Вольфович, ели вкусное эскимо", — говорится в сообщении.