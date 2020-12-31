Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/moroz-1591717414.html
Украинские СМИ сравнили Деда Мороза с кровожадным чудовищем
Украинские СМИ сравнили Деда Мороза с кровожадным чудовищем
Украинское издание Страна.ua опубликовало подборку негативных высказываний украинских медиаресурсов в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:50
2020-12-31T18:47
новый год—2021
россия
ситуация на украине
новый год
дед мороз
европа
ссср
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587318408_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_9e3411d035f44f0d20aac91b7550c949.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало подборку негативных высказываний украинских медиаресурсов в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в символе Нового года отсылку к советскому прошлому, а некоторые и вовсе сравнили его с "кровожадным чудовищем".В частности, в одном из Facebook-сообществ журналисты нашли необычный материал со "страшилкой", согласно которой Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Согласно заметке, красный цвет одежды "существа" символизировал кровь, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. Авторы публикации также прикрепили к посту в сообществе иллюстрацию, на которой Дед Мороз изображен в виде чудовища с рогами.Другое издание, по словам журналистов, увидело в новогоднем символе "прикрытие репрессий в 1937 году", а также отметило, что в нынешнее время Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.Тем не менее, как выяснилось, некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа "новогоднего деда". Так, например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая."Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа", — написали они.Сами авторы статьи напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в средневековье, а приобрел "современный" вид в середине XIX века — например, Мороз Иванович появился в сборнике "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского в 1840 году, а в 1863-v Николай Некрасов развил тему в поэме "Мороз, Красный нос". Окончательно, как отмечает "Страна", образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
https://ria.ru/20201230/ukraina-1591377024.html
https://ria.ru/20201231/borsch-1591552009.html
россия
европа
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587318408_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_61b1be504581cbaafe6ba16c6e3486c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, новый год, дед мороз, европа, ссср, украина, в мире

Украинские СМИ сравнили Деда Мороза с кровожадным чудовищем

15:50 31.12.2020 (обновлено: 18:47 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
Продажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало подборку негативных высказываний украинских медиаресурсов в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в символе Нового года отсылку к советскому прошлому, а некоторые и вовсе сравнили его с "кровожадным чудовищем".
В частности, в одном из Facebook-сообществ журналисты нашли необычный материал со "страшилкой", согласно которой Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Согласно заметке, красный цвет одежды "существа" символизировал кровь, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. Авторы публикации также прикрепили к посту в сообществе иллюстрацию, на которой Дед Мороз изображен в виде чудовища с рогами.
Святой Николай в своей резиденции в парке Вознесение во Львове - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 08:00
"Кровавый имперский Дед Мороз". Кому нужна атака на новогоднего героя
Другое издание, по словам журналистов, увидело в новогоднем символе "прикрытие репрессий в 1937 году", а также отметило, что в нынешнее время Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.
Тем не менее, как выяснилось, некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа "новогоднего деда". Так, например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.
"Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа", — написали они.
Сами авторы статьи напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в средневековье, а приобрел "современный" вид в середине XIX века — например, Мороз Иванович появился в сборнике "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского в 1840 году, а в 1863-v Николай Некрасов развил тему в поэме "Мороз, Красный нос". Окончательно, как отмечает "Страна", образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
Святочные гуляния в музее под открытым небом Пирогово - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 08:00
"Борщ — наш". У кого Киев пытается отобрать права на это блюдо
 
Новый год—2021РоссияСитуация на УкраинеНовый годДед МорозЕвропаСССРУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния