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Украинские СМИ сравнили Деда Мороза с кровожадным чудовищем
Украинские СМИ сравнили Деда Мороза с кровожадным чудовищем
Украинское издание Страна.ua опубликовало подборку негативных высказываний украинских медиаресурсов в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:50
2020-12-31T15:50
2020-12-31T18:47
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало подборку негативных высказываний украинских медиаресурсов в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в символе Нового года отсылку к советскому прошлому, а некоторые и вовсе сравнили его с "кровожадным чудовищем".В частности, в одном из Facebook-сообществ журналисты нашли необычный материал со "страшилкой", согласно которой Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Согласно заметке, красный цвет одежды "существа" символизировал кровь, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. Авторы публикации также прикрепили к посту в сообществе иллюстрацию, на которой Дед Мороз изображен в виде чудовища с рогами.Другое издание, по словам журналистов, увидело в новогоднем символе "прикрытие репрессий в 1937 году", а также отметило, что в нынешнее время Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.Тем не менее, как выяснилось, некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа "новогоднего деда". Так, например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая."Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа", — написали они.Сами авторы статьи напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в средневековье, а приобрел "современный" вид в середине XIX века — например, Мороз Иванович появился в сборнике "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского в 1840 году, а в 1863-v Николай Некрасов развил тему в поэме "Мороз, Красный нос". Окончательно, как отмечает "Страна", образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
https://ria.ru/20201230/ukraina-1591377024.html
https://ria.ru/20201231/borsch-1591552009.html
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россия, ситуация на украине, новый год, дед мороз, европа, ссср, украина, в мире
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Украинское издание Страна.ua
опубликовало подборку негативных высказываний украинских медиаресурсов в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в символе Нового года отсылку к советскому прошлому, а некоторые и вовсе сравнили его с "кровожадным чудовищем".
В частности, в одном из Facebook-сообществ журналисты нашли необычный материал со "страшилкой", согласно которой Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Согласно заметке, красный цвет одежды "существа" символизировал кровь, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. Авторы публикации также прикрепили к посту в сообществе иллюстрацию, на которой Дед Мороз изображен в виде чудовища с рогами.
Другое издание, по словам журналистов, увидело в новогоднем символе "прикрытие репрессий в 1937 году", а также отметило, что в нынешнее время Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.
Тем не менее, как выяснилось, некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа "новогоднего деда". Так, например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.
"Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа", — написали они.
Сами авторы статьи напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в средневековье, а приобрел "современный" вид в середине XIX века — например, Мороз Иванович появился в сборнике "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского в 1840 году, а в 1863-v Николай Некрасов развил тему в поэме "Мороз, Красный нос". Окончательно, как отмечает "Страна", образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.