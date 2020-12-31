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В российских паспортах могут появиться "медстраницы"
В российских паспортах могут появиться "медстраницы"
Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:05
2020-12-31T21:18
михаил мурашко
здоровье - общество
ленинградская область
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о внесении во внутренние и заграничные паспорта россиян данных о прививках.В обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что во всем мире обсуждается вопрос о документальном фиксировании факта прививки от коронавируса, достаточно распространено мнение о том, что "паспорт вакцинированного" противоречит этическим законам.При этом, по словам Петрова, вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и в другие государства до сих пор открыт. Кроме того, очевидна опасность повторных пандемий.По мнению общественника, кроме отметки о наличии вакцины от коронавируса, на данных страницах могут быть представлены данные и о других вакцинах и прививках, необходимых для путешественников в экзотические страны, например от малярии или болезни Лайма.
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михаил мурашко, здоровье - общество, ленинградская область, общество

В российских паспортах могут появиться "медстраницы"

10:05 31.12.2020 (обновлено: 21:18 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о внесении во внутренние и заграничные паспорта россиян данных о прививках.
В обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что во всем мире обсуждается вопрос о документальном фиксировании факта прививки от коронавируса, достаточно распространено мнение о том, что "паспорт вакцинированного" противоречит этическим законам.
При этом, по словам Петрова, вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и в другие государства до сих пор открыт. Кроме того, очевидна опасность повторных пандемий.

"В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина России и в заграничный паспорт специальных "медицинских" страниц для внесения отметок о наличии вакцины. Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и, одновременно, наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния", — говорится в обращении.

По мнению общественника, кроме отметки о наличии вакцины от коронавируса, на данных страницах могут быть представлены данные и о других вакцинах и прививках, необходимых для путешественников в экзотические страны, например от малярии или болезни Лайма.
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