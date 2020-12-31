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В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
Первые блочно–модульные городки для проживания личного состава миротворческих сил России возвели в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T05:04
2020-12-31T05:04
2020-12-31T05:04
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 31 дек – РИА Новости. Первые блочно–модульные городки для проживания личного состава миротворческих сил России возвели в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам представитель миротворцев.Также он добавил, что в такие модули уже заселились 300 военных и еще один такой городок на 60 человек планируется заселить в начале января следующего года в населенном пункте Каракенд.Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всем необходимым. Так проведено электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, автономное отопление, установлены санузлы. Для военных установлены кровати, шкафы, кухонная мебель, столы, стулья, душевые кабины, электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры, бойлеры.
https://ria.ru/20201229/karabakh-1591356000.html
нагорный карабах
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РИА Новости
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 31 дек – РИА Новости.
Первые блочно–модульные городки для проживания личного состава миротворческих сил России возвели в Нагорном Карабахе
, сообщил журналистам представитель миротворцев.
"Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возвели два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван для создания комфортных, современных условий проживания и быта военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - сказал журналистам представитель миротворцев.
Также он добавил, что в такие модули уже заселились 300 военных и еще один такой городок на 60 человек планируется заселить в начале января следующего года в населенном пункте Каракенд.
Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всем необходимым. Так проведено электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, автономное отопление, установлены санузлы. Для военных установлены кровати, шкафы, кухонная мебель, столы, стулья, душевые кабины, электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры, бойлеры.