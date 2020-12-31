https://ria.ru/20201231/karabakh-1591668877.html

В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных

В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных

Первые блочно–модульные городки для проживания личного состава миротворческих сил России возвели в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T05:04

2020-12-31T05:04

2020-12-31T05:04

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

степанакерт

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 31 дек – РИА Новости. Первые блочно–модульные городки для проживания личного состава миротворческих сил России возвели в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам представитель миротворцев.Также он добавил, что в такие модули уже заселились 300 военных и еще один такой городок на 60 человек планируется заселить в начале января следующего года в населенном пункте Каракенд.Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всем необходимым. Так проведено электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, автономное отопление, установлены санузлы. Для военных установлены кровати, шкафы, кухонная мебель, столы, стулья, душевые кабины, электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры, бойлеры.

https://ria.ru/20201229/karabakh-1591356000.html

нагорный карабах

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, в мире