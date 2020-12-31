Эксперт: вакцинация от COVID не освобождает от необходимости носить маски
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции не освобождает от необходимости носить медицинские маски, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.
"Нет. Более того, привился второй дозой, но маску носить не перестал, я бы ответил так. Ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100% гарантии, поэтому все противоэпидемические меры, которые носят общий характер, а маска здесь играет первостепенную роль, их никто не отменял. Даже если прошел второй этап и даже если есть антитела", - сказал Фомин в эфире "Вести ФМ", отвечая на вопрос, следует ли отказаться от медицинской маски после первого этапа вакцинации от COVID.
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