Эксперт: вакцинация от COVID не освобождает от необходимости носить маски

"Нет. Более того, привился второй дозой, но маску носить не перестал, я бы ответил так. Ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100% гарантии, поэтому все противоэпидемические меры, которые носят общий характер, а маска здесь играет первостепенную роль, их никто не отменял. Даже если прошел второй этап и даже если есть антитела", - сказал Фомин в эфире "Вести ФМ", отвечая на вопрос, следует ли отказаться от медицинской маски после первого этапа вакцинации от COVID.