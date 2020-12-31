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Эксперт: вакцинация от COVID не освобождает от необходимости носить маски
Эксперт: вакцинация от COVID не освобождает от необходимости носить маски
Вакцинация против коронавирусной инфекции не освобождает от необходимости носить медицинские маски, заявил проректор по клинической работе и дополнительному... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:15
2020-12-31T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
российская академия наук
александр фомин
общество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции не освобождает от необходимости носить медицинские маски, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, российская академия наук, александр фомин, общество

Эксперт: вакцинация от COVID не освобождает от необходимости носить маски

13:15 31.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции не освобождает от необходимости носить медицинские маски, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

"Нет. Более того, привился второй дозой, но маску носить не перестал, я бы ответил так. Ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100% гарантии, поэтому все противоэпидемические меры, которые носят общий характер, а маска здесь играет первостепенную роль, их никто не отменял. Даже если прошел второй этап и даже если есть антитела", - сказал Фомин в эфире "Вести ФМ", отвечая на вопрос, следует ли отказаться от медицинской маски после первого этапа вакцинации от COVID.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссийская академия наукАлександр ФоминОбщество
 
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