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Отец Бориса Джонсона готовится стать гражданином Франции
Отец Бориса Джонсона готовится стать гражданином Франции
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон заявил на фоне завершения переходного для страны периода после выхода из Евросоюза, что он... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:52
2020-12-31T14:52
европарламент
выход британии из евросоюза
борис джонсон
евросоюз
великобритания
франция
европа
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон заявил на фоне завершения переходного для страны периода после выхода из Евросоюза, что он находится в процессе получения гражданства Франции и считает себя европейцем.Ранее в марте газета Sunday Times сообщила, что отец премьера Британии собирается стать гражданином Франции, чтобы продолжать поддерживать тесные связи своего семейства с Европой. Сделать он это намерен после разрешения ситуации с оформлением Brexit - подать заявку на получение гражданства, так как его мать, Ирен, родилась во Франции. Обо всей этой истории, как писало издание, сообщила дочь Джонсона Рейчел в своей книге."Вопрос не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать – была полностью француженкой, и ее дед тоже. Так что для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - сказал по-французски Джонсон радиостанции RTL.При этом он подчеркнул, что "всегда будет европейцем".Джонсон, как пишет газета Figaro, выполняет все необходимые процедуры для получения французского гражданства.Стэнли Джонсон в работал в Еврокомиссии и в 1979-1984 годах был членом Европарламента.Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.
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европарламент, выход британии из евросоюза, борис джонсон, евросоюз, великобритания, франция, европа, в мире

Отец Бориса Джонсона готовится стать гражданином Франции

14:52 31.12.2020
 
© AFP 2020 / Tolga AkmenСтэнли Джонсон
Стэнли Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© AFP 2020 / Tolga Akmen
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон заявил на фоне завершения переходного для страны периода после выхода из Евросоюза, что он находится в процессе получения гражданства Франции и считает себя европейцем.
Ранее в марте газета Sunday Times сообщила, что отец премьера Британии собирается стать гражданином Франции, чтобы продолжать поддерживать тесные связи своего семейства с Европой. Сделать он это намерен после разрешения ситуации с оформлением Brexit - подать заявку на получение гражданства, так как его мать, Ирен, родилась во Франции. Обо всей этой истории, как писало издание, сообщила дочь Джонсона Рейчел в своей книге.
"Вопрос не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать – была полностью француженкой, и ее дед тоже. Так что для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - сказал по-французски Джонсон радиостанции RTL.
При этом он подчеркнул, что "всегда будет европейцем".
"Нельзя сказать англичанам: вы больше не европейцы. Европа – все равно больше, чем общий рынок, больше, чем Европейский Союз… Да, важно иметь связь с Евросоюзом", - указал отец британского премьера.
Джонсон, как пишет газета Figaro, выполняет все необходимые процедуры для получения французского гражданства.
Стэнли Джонсон в работал в Еврокомиссии и в 1979-1984 годах был членом Европарламента.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.
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