Отец Бориса Джонсона готовится стать гражданином Франции
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон заявил на фоне завершения переходного для страны периода после выхода из Евросоюза, что он находится в процессе получения гражданства Франции и считает себя европейцем.
Ранее в марте газета Sunday Times сообщила, что отец премьера Британии собирается стать гражданином Франции, чтобы продолжать поддерживать тесные связи своего семейства с Европой. Сделать он это намерен после разрешения ситуации с оформлением Brexit - подать заявку на получение гражданства, так как его мать, Ирен, родилась во Франции. Обо всей этой истории, как писало издание, сообщила дочь Джонсона Рейчел в своей книге.
Le père de Boris Johnson effectue actuellement des démarches pour obtenir la citoyenneté française. "Ma mère est née en France (...) Alors pour moi, c'est une question de réclamer ce que j'ai déjà", confie-t-il sur #RTL https://t.co/MYG1gb4Ten— RTL France (@RTLFrance) December 31, 2020
"Вопрос не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать – была полностью француженкой, и ее дед тоже. Так что для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - сказал по-французски Джонсон радиостанции RTL.
При этом он подчеркнул, что "всегда будет европейцем".
"Нельзя сказать англичанам: вы больше не европейцы. Европа – все равно больше, чем общий рынок, больше, чем Европейский Союз… Да, важно иметь связь с Евросоюзом", - указал отец британского премьера.
Джонсон, как пишет газета Figaro, выполняет все необходимые процедуры для получения французского гражданства.
Стэнли Джонсон в работал в Еврокомиссии и в 1979-1984 годах был членом Европарламента.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.