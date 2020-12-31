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Россияне выбрали название для новой единой дальневосточной авиакомпании
Россияне выбрали название для новой единой дальневосточной авиакомпании
Единая дальневосточная авиакомпания сохранит название "Аврора", сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на результаты голосования. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:56
2020-12-31T15:50
дальний восток
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания сохранит название "Аврора", сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на результаты голосования.Название для компании выбирали сами жители Дальнего Востока. Конкурс стартовал на сайте aviadv.ru 21 декабря и завершился сегодня, в последний день года.Как отметили в Минвостокразвития, за эти дни платформу для голосования посетили более 24 тысяч человек, а 11,8 тысячи проголосовали или предложили свои варианты. Всего вариантов оказалось свыше 1,2 тысячи, абсолютное большинство голосов (более пяти тысяч) набрала "Аврора". "Это название действующего авиаперевозчика, символизирующее утреннюю зарю — ее дальневосточники встречают первыми в нашей стране", — подчеркнули в пресс-службе.В пятерку наиболее популярных названий вошли также "Дальавиа", "Дальний Восток", "Тайга" и "Крылья Востока". Самыми активными участниками голосования оказались жители Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей."Для Дальнего Востока создается единая авиакомпания. Это делается для того, чтобы развивалась маршрутная сеть, чтобы не приходилось летать в соседние регионы через Москву. К 2025 году объем перевозок на Дальнем Востоке должен вырасти в три раза. Владельцами авиакомпании станут все 11 регионов ДФО. И мы хотели, чтобы в создании этой авиакомпании приняли участие все жители Дальнего Востока. Именно поэтому появилась идея дать возможность людям самим выбрать название будущей авиакомпании", — заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.В министерстве отметили также, что конкурс привлек внимание и профессиональных летчиков: организаторы голосования уже получили несколько резюме от пилотов, которые готовы к работе в новой авиакомпании. Их передали в "Аврору"."Мы видим, что голосование вызвало широкий отклик. Дальневосточники подошли к нему по-разному — кто-то с юмором, кто-то, наоборот, серьезно и ответственно. Мы ценим каждый голос и будем расширять практику обратной связи с гражданами — с тем, чтобы принятые решения учитывали мнение большинства людей. Что же касается выбранного названия, то я уверен, что высокие стандарты качества услуг "Авроры" будут только приумножены под крылом единой авиакомпании", — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Среди участников конкурса проводился розыгрыш пяти сертификатов на бесплатный перелет по маршрутной сети "Авроры". "С удовольствием принял участие в конкурсе. Я ведь и сам решил связать свою судьбу с авиацией — в этом году поступил в институт на авиационного техника, а в будущем планирую учиться на пилота. Отдал свой голос за "Аврору" — это известная дальневосточная авиакомпания, не раз пользовался ее услугами, всегда оставался доволен. Здорово, что в выборе названия авиакомпании участвуют дальневосточники — люди, которые впоследствии и будут пользоваться ее услугами", — сказал один из победителей, житель Приморья Владимир Вертков.Единый дальневосточный авиаперевозчик создается по поручению Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут 410 населенных пунктов. По словам Чекункова, авиакомпанию создадут до 1 февраля, в ее наблюдательный совет войдут главы всех субъектов ДФО.
https://ria.ru/20201214/aeroporty-1589103093.html
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дальний восток, общество

Россияне выбрали название для новой единой дальневосточной авиакомпании

12:56 31.12.2020 (обновлено: 15:50 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания сохранит название "Аврора", сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на результаты голосования.
Название для компании выбирали сами жители Дальнего Востока. Конкурс стартовал на сайте aviadv.ru 21 декабря и завершился сегодня, в последний день года.
Как отметили в Минвостокразвития, за эти дни платформу для голосования посетили более 24 тысяч человек, а 11,8 тысячи проголосовали или предложили свои варианты. Всего вариантов оказалось свыше 1,2 тысячи, абсолютное большинство голосов (более пяти тысяч) набрала "Аврора".
"Это название действующего авиаперевозчика, символизирующее утреннюю зарю — ее дальневосточники встречают первыми в нашей стране", — подчеркнули в пресс-службе.
В пятерку наиболее популярных названий вошли также "Дальавиа", "Дальний Восток", "Тайга" и "Крылья Востока". Самыми активными участниками голосования оказались жители Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей.
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"Для Дальнего Востока создается единая авиакомпания. Это делается для того, чтобы развивалась маршрутная сеть, чтобы не приходилось летать в соседние регионы через Москву. К 2025 году объем перевозок на Дальнем Востоке должен вырасти в три раза. Владельцами авиакомпании станут все 11 регионов ДФО. И мы хотели, чтобы в создании этой авиакомпании приняли участие все жители Дальнего Востока. Именно поэтому появилась идея дать возможность людям самим выбрать название будущей авиакомпании", — заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В министерстве отметили также, что конкурс привлек внимание и профессиональных летчиков: организаторы голосования уже получили несколько резюме от пилотов, которые готовы к работе в новой авиакомпании. Их передали в "Аврору".
"Мы видим, что голосование вызвало широкий отклик. Дальневосточники подошли к нему по-разному — кто-то с юмором, кто-то, наоборот, серьезно и ответственно. Мы ценим каждый голос и будем расширять практику обратной связи с гражданами — с тем, чтобы принятые решения учитывали мнение большинства людей. Что же касается выбранного названия, то я уверен, что высокие стандарты качества услуг "Авроры" будут только приумножены под крылом единой авиакомпании", — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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Среди участников конкурса проводился розыгрыш пяти сертификатов на бесплатный перелет по маршрутной сети "Авроры".
"С удовольствием принял участие в конкурсе. Я ведь и сам решил связать свою судьбу с авиацией — в этом году поступил в институт на авиационного техника, а в будущем планирую учиться на пилота. Отдал свой голос за "Аврору" — это известная дальневосточная авиакомпания, не раз пользовался ее услугами, всегда оставался доволен. Здорово, что в выборе названия авиакомпании участвуют дальневосточники — люди, которые впоследствии и будут пользоваться ее услугами", — сказал один из победителей, житель Приморья Владимир Вертков.
Единый дальневосточный авиаперевозчик создается по поручению Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут 410 населенных пунктов. По словам Чекункова, авиакомпанию создадут до 1 февраля, в ее наблюдательный совет войдут главы всех субъектов ДФО.
 
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