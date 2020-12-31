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Жириновский предложил новое место для установки памятника Аленке
Жириновский предложил новое место для установки памятника Аленке
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов поставить скульптуру Аленки из Нововоронежа во дворе Института мировых цивилизаций. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:00
2020-12-31T14:21
лдпр
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владимир жириновский
нововоронеж
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов поставить скульптуру Аленки из Нововоронежа во дворе Института мировых цивилизаций.Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов. Позже политик повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры. Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки.Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около одного миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
https://ria.ru/20201228/zhirinovskiy-1591297323.html
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, нововоронеж, общество

Жириновский предложил новое место для установки памятника Аленке

08:00 31.12.2020 (обновлено: 14:21 31.12.2020)
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов поставить скульптуру Аленки из Нововоронежа во дворе Института мировых цивилизаций.
Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов. Позже политик повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры. Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки.

"Мы готовы установить "Аленку" во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели", — написал Жириновский в своем Telegram-канале. Он и ЛДПР являются учредителями Института мировых цивилизаций.

Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около одного миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийНововоронежОбщество
 
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