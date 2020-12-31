https://ria.ru/20201231/alenka-1591672102.html

Жириновский предложил новое место для установки памятника Аленке

Жириновский предложил новое место для установки памятника Аленке

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов поставить скульптуру Аленки из Нововоронежа во дворе Института мировых цивилизаций. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:00

2020-12-31T14:21

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

нововоронеж

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов поставить скульптуру Аленки из Нововоронежа во дворе Института мировых цивилизаций.Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов. Позже политик повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры. Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки.Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около одного миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.

https://ria.ru/20201228/zhirinovskiy-1591297323.html

нововоронеж

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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, нововоронеж, общество