https://ria.ru/20201230/zhena-1591563556.html

Жена экс-мэра Томска пойдет под суд за сопротивление при обыске

Жена экс-мэра Томска пойдет под суд за сопротивление при обыске

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жены отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, которой инкриминируют РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:31

2020-12-30T13:31

2020-12-30T13:31

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

томск

томская область

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жены отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна, которой инкриминируют применение насилия к сотруднику правоохранительных органов во время обысков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По версии следствия, в ноябре 2020 года жена Кляйна ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра города Томска в рамках расследования уголовного дела.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.Отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал.После Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении второго уголовного дела о превышении полномочий в отношении Кляйна. По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. Был заключен договор купли-продажи по цене ниже рыночной стоимости.Адвокаты сообщают, что специальная комиссия мэрии в январе 2015 года сформировала 11 участков под жилье, после чего Кляйн подписал ряд постановлений об образовании этих участков. По данным защиты, до образования и кадастрового учета участков заинтересованные в них люди, в том числе дочь градоначальника, обратились с заявлениями об их предварительном согласовании по предусмотренной Земельным кодексом процедуре. Комиссия рассмотрела эти заявления, опубликовала информацию об аукционе по их продаже, однако "ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе комиссия… информировала о возможности предварительного согласования предоставления земельных участков".

https://ria.ru/20201225/vzyatka-1590922557.html

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томск

томская область

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иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск, томская область, происшествия