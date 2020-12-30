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В России создадут единую государственную систему прослеживаемости зерна
В России создадут единую государственную систему прослеживаемости зерна
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:42
2020-12-30T12:42
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая позволит проследить их жизненный цикл от производства до выпуска в обращение. Она позволит обеспечить учет объема партий зерна и продуктов его переработки при их обращении, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность.В эту систему должна включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна и о тех, кто его хранит, грузоотправителях, грузополучателях, а также о партиях зерна и продуктов его переработки, их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, о результатах государственного мониторинга зерна и так далее.Государственный мониторинг зерна должен осуществляться в целях предоставления сельхозтоваропроизводителям достоверных данных и обеспечения органов госвласти информацией о потребительских свойствах зерна. Проводить мониторинг будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган.Закон также запрещает ввоз в Россию и вывоз из нее зерна без товаросопроводительных документов на партию. Для оформления такого документа предусматривается проведение лабораторных исследований за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года уполномоченными правительством федеральными органами.
https://ria.ru/20201209/zerno-1588434445.html
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владимир путин, экономика

В России создадут единую государственную систему прослеживаемости зерна

12:42 30.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая позволит проследить их жизненный цикл от производства до выпуска в обращение. Она позволит обеспечить учет объема партий зерна и продуктов его переработки при их обращении, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность.
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 15:24
Урожай зерна в 2020 году в России превысит 131 миллион тонн
В эту систему должна включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна и о тех, кто его хранит, грузоотправителях, грузополучателях, а также о партиях зерна и продуктов его переработки, их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, о результатах государственного мониторинга зерна и так далее.
Государственный мониторинг зерна должен осуществляться в целях предоставления сельхозтоваропроизводителям достоверных данных и обеспечения органов госвласти информацией о потребительских свойствах зерна. Проводить мониторинг будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган.
Закон также запрещает ввоз в Россию и вывоз из нее зерна без товаросопроводительных документов на партию. Для оформления такого документа предусматривается проведение лабораторных исследований за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года уполномоченными правительством федеральными органами.
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