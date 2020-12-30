https://ria.ru/20201230/zerno-1591551810.html
В России создадут единую государственную систему прослеживаемости зерна
В России создадут единую государственную систему прослеживаемости зерна
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:42
2020-12-30T12:42
2020-12-30T12:42
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571448992_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac218bd0d3eb65ab451764cd9e11f59e.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая позволит проследить их жизненный цикл от производства до выпуска в обращение. Она позволит обеспечить учет объема партий зерна и продуктов его переработки при их обращении, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность.В эту систему должна включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна и о тех, кто его хранит, грузоотправителях, грузополучателях, а также о партиях зерна и продуктов его переработки, их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, о результатах государственного мониторинга зерна и так далее.Государственный мониторинг зерна должен осуществляться в целях предоставления сельхозтоваропроизводителям достоверных данных и обеспечения органов госвласти информацией о потребительских свойствах зерна. Проводить мониторинг будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган.Закон также запрещает ввоз в Россию и вывоз из нее зерна без товаросопроводительных документов на партию. Для оформления такого документа предусматривается проведение лабораторных исследований за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года уполномоченными правительством федеральными органами.
https://ria.ru/20201209/zerno-1588434445.html
https://ria.ru/20201215/kvota-1589263570.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571448992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e3d19bd34d08f6e6712cccba0d4a27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент Владимир Путин
подписал федеральный закон о создании в России единой государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая позволит проследить их жизненный цикл от производства до выпуска в обращение. Она позволит обеспечить учет объема партий зерна и продуктов его переработки при их обращении, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность.
В эту систему должна включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна и о тех, кто его хранит, грузоотправителях, грузополучателях, а также о партиях зерна и продуктов его переработки, их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, о результатах государственного мониторинга зерна и так далее.
Государственный мониторинг зерна должен осуществляться в целях предоставления сельхозтоваропроизводителям достоверных данных и обеспечения органов госвласти информацией о потребительских свойствах зерна. Проводить мониторинг будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган.
Закон также запрещает ввоз в Россию и вывоз из нее зерна без товаросопроводительных документов на партию. Для оформления такого документа предусматривается проведение лабораторных исследований за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года уполномоченными правительством федеральными органами.