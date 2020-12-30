https://ria.ru/20201230/zakon-1591515850.html

Путин подписал закон о пчеловодстве

Путин подписал закон о пчеловодстве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О пчеловодстве в РФ", устанавливающий правовые основы развития этой сферы, соответствующий документ... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:13

2020-12-30T10:13

2020-12-30T10:13

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О пчеловодстве в РФ", устанавливающий правовые основы развития этой сферы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, закон призван предотвратить отравление пчел пестицидами и агрохимикатами, которое, по данным Минсельхоза, в 2019 году стало причиной их гибели в целом ряде регионов страны. Согласно документу, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов должны будут информировать о планирующейся обработке земельных участков жителей населенных пунктов в радиусе до пяти километров, причем не позднее чем за три дня и через СМИ.В целом же документ регулирует отношения в сфере пчеловодства и сохранения пчел. При этом сбор меда и воска диких пчел остается под регулированием закона "О животном мире", а разведение племенных пчел будет регулироваться законодательством в сфере племенного животноводства.Закон разрешает пчеловодство на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. Одновременно запрещается размещать пчеловодческую инфраструктуру на землях, которые были использованы как кладбища, скотомогильники, свалки, а также где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества, радиоактивные отходы.Сельхозпроизводители признаются собственниками произведенной ими продукции пчеловодства, а сама продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры - объектами гражданских прав.На каждую пасеку должен будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт, а требования к размещению пасек установит Минсельхоз России. Региональные власти будут разрабатывать и реализовывать программы по развитию пчеловодства, устанавливать порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. При этом в документе прописывается, что для лечения пчел можно применять только зарегистрированные в РФ лекарственные препараты.

https://ria.ru/20200723/1574767760.html

https://ria.ru/20200625/1573453620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, общество