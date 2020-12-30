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Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства

В зале прилетов аэропорта города Аден на юге Йемена прогремел мощный взрыв, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:49

2020-12-30T13:49

2020-12-30T15:08

обстрел аэропорта в адене

йемен

в мире

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КАИР, 30 дек — РИА Новости. В зале прилетов аэропорта города Аден на юге Йемена прогремел мощный взрыв, сообщил источник РИА Новости.Это произошло во время прибытия из Эр-Рияда членов нового правительства. Пять человек погибли, около 20 ранены. Сами министры в тот момент еще не сошли с трапа самолета, поэтому не пострадали. Их перевезли в правительственный дворец.Ранее президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики. Аден стал временной столицей признанных на международном уровне властей Йемена после восстания в 2014 году хуситов.

йемен

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел аэропорта в адене, йемен, в мире