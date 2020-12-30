https://ria.ru/20201230/vzryv-1591628626.html

СМИ назвали причину взрыва у дворца правительства в Адене

СМИ назвали причину взрыва у дворца правительства в Адене

Причиной взрыва, который случился в столице Южного Йемена - Адене в среду вечером возле правительственного дворца Аль-Маашик, куда переместились члены нового... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:04

2020-12-30T18:04

2020-12-30T19:01

серия взрывов в адене

йемен

аден

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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Причиной взрыва, который случился в столице Южного Йемена - Адене в среду вечером возле правительственного дворца Аль-Маашик, куда переместились члены нового правительства после взрыва в аэропорту, могло стать попадание ракеты или падение беспилотника, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники в Адене.Ранее агентство Рейтер передавало, что около правительственного дворца в Адене раздался взрыв.Сообщений о жертвах не поступало.Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/aden-1591595621.html

йемен

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серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире