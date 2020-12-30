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СМИ назвали причину взрыва у дворца правительства в Адене
СМИ назвали причину взрыва у дворца правительства в Адене
Причиной взрыва, который случился в столице Южного Йемена - Адене в среду вечером возле правительственного дворца Аль-Маашик, куда переместились члены нового... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:04
2020-12-30T19:01
серия взрывов в адене
йемен
аден
в мире
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Причиной взрыва, который случился в столице Южного Йемена - Адене в среду вечером возле правительственного дворца Аль-Маашик, куда переместились члены нового правительства после взрыва в аэропорту, могло стать попадание ракеты или падение беспилотника, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники в Адене.Ранее агентство Рейтер передавало, что около правительственного дворца в Адене раздался взрыв.Сообщений о жертвах не поступало.Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.
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серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире

СМИ назвали причину взрыва у дворца правительства в Адене

18:04 30.12.2020 (обновлено: 19:01 30.12.2020)
 
© Fotolia / robnawГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Fotolia / robnaw
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Причиной взрыва, который случился в столице Южного Йемена - Адене в среду вечером возле правительственного дворца Аль-Маашик, куда переместились члены нового правительства после взрыва в аэропорту, могло стать попадание ракеты или падение беспилотника, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники в Адене.

"Взрыв мог случиться из-за попадания ракеты или падения беспилотника", - уточнил телеканал.

Ранее агентство Рейтер передавало, что около правительственного дворца в Адене раздался взрыв.
Сообщений о жертвах не поступало.
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 15:20
Во взрыве в аэропорту Адена обвинили хуситов
Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.
Серия взрывов в Адене
© REUTERS / Fawaz Salman

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

Люди встречают членов недавно сформированного кабинета министров в аэропорту Адена, Йемен
1 из 8

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
2 из 8

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Взрыв в аэропорту Аден в Йемене
3 из 8

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
4 из 8

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

© REUTERS / Fawaz Salman
© REUTERS / Fawaz Salman

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

Должностные лица правительства Йемена, в том числе министр иностранных дел Ахмед бин Мубарак в аэропорту Адена после взрыва
5 из 8

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

© REUTERS / Fawaz Salman
© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
6 из 8

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
© REUTERS / Fawaz Salman

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен
7 из 8

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

© REUTERS / Fawaz Salman
© AP Photo / Majid Saleh

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

Последствия взрыва в аэропорту города Аден, Йемен
8 из 8

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

© AP Photo / Majid Saleh
1 из 8

Несколько мощных взрывов раздалось в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена в тот момент, когда туда прибыла правительственная делегация.

© REUTERS / Fawaz Salman
2 из 8

Появились сообщения, что аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения уситов.

© REUTERS / Fawaz Salman
3 из 8

Погибли 22 человека, ранения получили более 50. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© REUTERS / Fawaz Salman
4 из 8

В числе раненых оказались замминистра связи, представитель губернатора Адена и директор местной тюрьмы.

© REUTERS / Fawaz Salman
5 из 8

Здание аэропорта и прилегающую к нему территорию оцепили. Министров перевезли в дворец правительства.

© REUTERS / Fawaz Salman
6 из 8

Позже еще один взрыв прогремел около правительственного дворца.

© AFP 2020 / Saleh Al-Obeidi
7 из 8

Причиной взрыва могло стать попадание ракеты или падение беспилотника.

© REUTERS / Fawaz Salman
8 из 8

Президент Йемена сформировал комиссию для расследования случившегося в Адене.

© AP Photo / Majid Saleh
 
Серия взрывов в АденеЙеменАденВ мире
 
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