https://ria.ru/20201230/vzryv-1591569128.html

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства

Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:43

2020-12-30T13:43

2020-12-30T15:08

обстрел аэропорта в адене

йемен

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591571711_114:117:1392:836_1920x0_80_0_0_c1c0e2349208833a7ff7a6b6b3a8e152.jpg

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, сообщил в среду РИА Новости местный источник в провинции."Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", — сообщил источник.По его словам, все министры были перевезены во дворец правительства в Адене.В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел аэропорта в адене, йемен, в мире