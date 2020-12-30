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Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства
Мощный взрыв прогремел в аэропорту Адена в момент прибытия правительства
Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:43
2020-12-30T13:43
2020-12-30T15:08
обстрел аэропорта в адене
йемен
в мире
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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, сообщил в среду РИА Новости местный источник в провинции."Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", — сообщил источник.По его словам, все министры были перевезены во дворец правительства в Адене.В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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обстрел аэропорта в адене, йемен, в мире
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена Адена в момент прибытия туда правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии, сообщил в среду РИА Новости местный источник в провинции.
"Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", — сообщил источник.
По его словам, все министры были перевезены во дворец правительства в Адене.
В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена. В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.