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https://ria.ru/20201230/vokzaly-1591519560.html
Названы самые загруженные дни в аэропортах и на вокзалах столицы
Названы самые загруженные дни в аэропортах и на вокзалах столицы
30 декабря стал самым загруженным днем в аэропортах и на вокзалах столицы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:49
2020-12-30T10:49
туризм
туризм
аэропорт "жуковский"
внуково
новости - туризм
нижний новгород
домодедово (аэропорт)
москва
уфа
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. 30 декабря стал самым загруженным днем в аэропортах и на вокзалах столицы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольшее их число покинут Москву 30 декабря, а вернутся в город 8 или 10 января.Так, 30 декабря отправится в авиапутешествие почти на 40 процентов горожан больше, чем в среднем за декабрьский день. Самым загруженным днем в аэропорту Шереметьево было 27 декабря, 29 и 31 декабря станет наиболее сложным в воздушной гавани Жуковского, а 30 декабря — в Домодедово и Внуково. Больше всего полетов на новогодний период запланированы из Москвы в Сочи (доля бронирований от всех оформленных заказов — девять процентов), Симферополь и Махачкалу (по пять процентов). Чуть реже пользователи приобретали билеты в Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Калининград и Казань. Пик нагрузки возвращающихся из отпуска пассажиров наступит в Шереметьево и Домодедово, как ожидается, 10 января: на эту дату оформлено почти на треть больше билетов, чем в среднем в период с 1 по 15 января. При этом во Внуково и Жуковском самым сложным станет 8 января.Наиболее загруженный день для сотрудников московских вокзалов — также 30 декабря. Число пассажиров увеличится на 60 процентов по сравнению со средним показателем этого месяца. Хотя для Ярославского наиболее сложным днем оказался 29 декабря, а для Киевского будет 31 декабря. Чаще всего в период новогодних праздников путешественники отправляются на поездах из столицы в Санкт-Петербург (доля бронирований от всех оформленных заказов — 26 процентов), Нижний Новгород (шесть процентов) и Казань (три процента). Также популярны для железнодорожных поездок Брянск, Белгород, Ярославль, Смоленск, Курск, Саратов и Воронеж. Больше всего пассажиров вернется в столицу по железной дороге 8 января. На эту дату оформлено на 47 процентов больше билетов, чем в среднем на день в период с 1 по 15 января.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
https://ria.ru/20201230/retsepty-1590240033.html
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москва
уфа
симферополь
брянск
сочи
курск
саратов
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екатеринбург
смоленск
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санкт-петербург
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4.7
96
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туризм, аэропорт "жуковский", внуково, новости - туризм, нижний новгород, домодедово (аэропорт), москва, уфа, симферополь, брянск, сочи, курск, саратов, минеральные воды, екатеринбург, смоленск, воронеж, шереметьево (аэропорт), белгород, махачкала, ярославль, санкт-петербург, калининград, казань

Названы самые загруженные дни в аэропортах и на вокзалах столицы

10:49 30.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры, прошедшие регистрацию, в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Пассажиры, прошедшие регистрацию, в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. 30 декабря стал самым загруженным днем в аэропортах и на вокзалах столицы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольшее их число покинут Москву 30 декабря, а вернутся в город 8 или 10 января.
Так, 30 декабря отправится в авиапутешествие почти на 40 процентов горожан больше, чем в среднем за декабрьский день. Самым загруженным днем в аэропорту Шереметьево было 27 декабря, 29 и 31 декабря станет наиболее сложным в воздушной гавани Жуковского, а 30 декабря — в Домодедово и Внуково.
Больше всего полетов на новогодний период запланированы из Москвы в Сочи (доля бронирований от всех оформленных заказов — девять процентов), Симферополь и Махачкалу (по пять процентов). Чуть реже пользователи приобретали билеты в Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Калининград и Казань.
Пик нагрузки возвращающихся из отпуска пассажиров наступит в Шереметьево и Домодедово, как ожидается, 10 января: на эту дату оформлено почти на треть больше билетов, чем в среднем в период с 1 по 15 января. При этом во Внуково и Жуковском самым сложным станет 8 января.
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Наиболее загруженный день для сотрудников московских вокзалов — также 30 декабря. Число пассажиров увеличится на 60 процентов по сравнению со средним показателем этого месяца. Хотя для Ярославского наиболее сложным днем оказался 29 декабря, а для Киевского будет 31 декабря.
Чаще всего в период новогодних праздников путешественники отправляются на поездах из столицы в Санкт-Петербург (доля бронирований от всех оформленных заказов — 26 процентов), Нижний Новгород (шесть процентов) и Казань (три процента). Также популярны для железнодорожных поездок Брянск, Белгород, Ярославль, Смоленск, Курск, Саратов и Воронеж.
Больше всего пассажиров вернется в столицу по железной дороге 8 января. На эту дату оформлено на 47 процентов больше билетов, чем в среднем на день в период с 1 по 15 января.
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ТуризмТуризмАэропорт "Жуковский"ВнуковоНовости - ТуризмНижний НовгородДомодедово (аэропорт)МоскваУфаСимферопольБрянскСочиКурскСаратовМинеральные ВодыЕкатеринбургСмоленскВоронежШереметьево (аэропорт)БелгородМахачкалаЯрославльСанкт-ПетербургКалининградКазань
 
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