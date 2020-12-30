https://ria.ru/20201230/vokzaly-1591519560.html

Названы самые загруженные дни в аэропортах и на вокзалах столицы

Названы самые загруженные дни в аэропортах и на вокзалах столицы

30 декабря стал самым загруженным днем в аэропортах и на вокзалах столицы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:49

2020-12-30T10:49

2020-12-30T10:49

туризм

туризм

аэропорт "жуковский"

внуково

новости - туризм

нижний новгород

домодедово (аэропорт)

москва

уфа

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. 30 декабря стал самым загруженным днем в аэропортах и на вокзалах столицы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольшее их число покинут Москву 30 декабря, а вернутся в город 8 или 10 января.Так, 30 декабря отправится в авиапутешествие почти на 40 процентов горожан больше, чем в среднем за декабрьский день. Самым загруженным днем в аэропорту Шереметьево было 27 декабря, 29 и 31 декабря станет наиболее сложным в воздушной гавани Жуковского, а 30 декабря — в Домодедово и Внуково. Больше всего полетов на новогодний период запланированы из Москвы в Сочи (доля бронирований от всех оформленных заказов — девять процентов), Симферополь и Махачкалу (по пять процентов). Чуть реже пользователи приобретали билеты в Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Калининград и Казань. Пик нагрузки возвращающихся из отпуска пассажиров наступит в Шереметьево и Домодедово, как ожидается, 10 января: на эту дату оформлено почти на треть больше билетов, чем в среднем в период с 1 по 15 января. При этом во Внуково и Жуковском самым сложным станет 8 января.Наиболее загруженный день для сотрудников московских вокзалов — также 30 декабря. Число пассажиров увеличится на 60 процентов по сравнению со средним показателем этого месяца. Хотя для Ярославского наиболее сложным днем оказался 29 декабря, а для Киевского будет 31 декабря. Чаще всего в период новогодних праздников путешественники отправляются на поездах из столицы в Санкт-Петербург (доля бронирований от всех оформленных заказов — 26 процентов), Нижний Новгород (шесть процентов) и Казань (три процента). Также популярны для железнодорожных поездок Брянск, Белгород, Ярославль, Смоленск, Курск, Саратов и Воронеж. Больше всего пассажиров вернется в столицу по железной дороге 8 января. На эту дату оформлено на 47 процентов больше билетов, чем в среднем на день в период с 1 по 15 января.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201230/retsepty-1590240033.html

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симферополь

брянск

сочи

курск

саратов

минеральные воды

екатеринбург

смоленск

воронеж

белгород

махачкала

ярославль

санкт-петербург

калининград

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