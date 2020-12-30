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Россия расширила санкционный список в отношении граждан Британии
Россия расширила санкционный список в отношении граждан Британии
МИД вручил послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:13
2020-12-30T13:22
госпитализация алексея навального
дебора броннерт
алексей навальный
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД вручил послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию.Уточняется, что в перечень вошли те, кто "причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности".Пятнадцатого октября Лондон ввел ограничения в отношении россиян, виновных, с его точки зрения, в отравлении Навального, список совпадает с опубликованным ранее списком ЕС. В него вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастный, по мнению Запада, к созданию "Новичка". Москва отреагировала зеркально.Инцидент с Алексеем Навальным Двадцатого августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо на борту. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее госпитализировали в Германию.Российские врачи установили, что у пациента произошло нарушение углеводного баланса и обмена веществ, немецкие медики же увидели в случившемся отравление субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.В конце сентября Навального выписали, он остается в Германии.
https://ria.ru/20201229/spisok-1591378742.html
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госпитализация алексея навального, дебора броннерт, алексей навальный, россия, великобритания, в мире

Россия расширила санкционный список в отношении граждан Британии

12:13 30.12.2020 (обновлено: 13:22 30.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД вручил послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию.
"В ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре сего года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным, российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны", — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что в перечень вошли те, кто "причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности".
Пятнадцатого октября Лондон ввел ограничения в отношении россиян, виновных, с его точки зрения, в отравлении Навального, список совпадает с опубликованным ранее списком ЕС. В него вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастный, по мнению Запада, к созданию "Новичка". Москва отреагировала зеркально.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 13:25
МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо на борту. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее госпитализировали в Германию.
Российские врачи установили, что у пациента произошло нарушение углеводного баланса и обмена веществ, немецкие медики же увидели в случившемся отравление субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
В конце сентября Навального выписали, он остается в Германии.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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В МИД заявили, что инцидент с Навальным встал в череду провокаций Запада
 
Госпитализация Алексея НавальногоДебора БроннертАлексей НавальныйРоссияВеликобританияВ мире
 
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