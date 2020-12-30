https://ria.ru/20201230/velikobritaniya-1591543471.html

Россия расширила санкционный список в отношении граждан Британии

Россия расширила санкционный список в отношении граждан Британии

МИД вручил послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:13

2020-12-30T12:13

2020-12-30T13:22

госпитализация алексея навального

дебора броннерт

алексей навальный

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД вручил послу Великобритании Деборе Броннерт ноту о расширении черного списка граждан этой страны, которым закрыт въезд в Россию.Уточняется, что в перечень вошли те, кто "причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности".Пятнадцатого октября Лондон ввел ограничения в отношении россиян, виновных, с его точки зрения, в отравлении Навального, список совпадает с опубликованным ранее списком ЕС. В него вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастный, по мнению Запада, к созданию "Новичка". Москва отреагировала зеркально.Инцидент с Алексеем Навальным Двадцатого августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо на борту. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее госпитализировали в Германию.Российские врачи установили, что у пациента произошло нарушение углеводного баланса и обмена веществ, немецкие медики же увидели в случившемся отравление субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.В конце сентября Навального выписали, он остается в Германии.

https://ria.ru/20201229/spisok-1591378742.html

https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590789283.html

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госпитализация алексея навального, дебора броннерт, алексей навальный, россия, великобритания, в мире