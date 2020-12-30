https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591499451.html

Голикова сравнила вакцины от коронавируса

Голикова сравнила вакцины от коронавируса

Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T07:06

2020-12-30T07:06

2020-12-30T11:53

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.Речь идет о "Спутнике V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороне" от центра "Вектор". Оба препарата уже поставляют в регионы.По ее словам, российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что, предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, каким из препаратов прививаться от COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Татьяны Голиковой >>

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество