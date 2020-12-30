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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591499451.html
Голикова сравнила вакцины от коронавируса
Голикова сравнила вакцины от коронавируса
Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T07:06
2020-12-30T11:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.Речь идет о "Спутнике V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороне" от центра "Вектор". Оба препарата уже поставляют в регионы.По ее словам, российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что, предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, каким из препаратов прививаться от COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Татьяны Голиковой &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова сравнила вакцины от коронавируса

07:06 30.12.2020 (обновлено: 11:53 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
Речь идет о "Спутнике V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороне" от центра "Вектор". Оба препарата уже поставляют в регионы.

"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. <...> Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ", — сказала Голикова.

По ее словам, российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.
Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что, предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, каким из препаратов прививаться от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Татьяны Голиковой >>
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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