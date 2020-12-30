https://ria.ru/20201230/ukraina-1591377024.html

"Кровавый имперский Дед Мороз". Кому нужна атака на новогоднего героя

"Кровавый имперский Дед Мороз". Кому нужна атака на новогоднего героя

На Украине уже стало печальной традицией под новогодние праздники нападать на нашего общего Деда Мороза. Причем эта традиция стала складываться еще до победы... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:06

санта-клаус

дед мороз

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На Украине уже стало печальной традицией под новогодние праздники нападать на нашего общего Деда Мороза. Причем эта традиция стала складываться еще до победы Евромайдана. Скажем, в декабре 2012 года украинские националисты публично повесили на мосту в центре Киева чучела Деда Мороза и Снегурочки с надписью "Они хотели заменить нам Святого Николая".А уж после того, как государственный переворот в Киеве произошел, нападки на наши общие новогодние традиции начались повсеместно и с новой силой. Уже во время празднования первого постмайданного Нового года зазвучали призывы сделать это "по-украински", то есть без Деда Мороза. А затем различные официальные инстанции начали настоятельно "рекомендовать" отказ от этого сказочного персонажа во время проведения детских мероприятий.Дошло до того, что в нынешнем году организатор главного новогоднего праздника Украины Игорь Добруцкий, которого дружно раскритиковали за попытку водрузить на киевскую елку ведьмовский колпак, оправдывался: "У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя — он русский, Деда Мороза нельзя — он советский. То нельзя, это нельзя — для творчества вообще ничего не осталось!" Забавнее всего, что еще несколько лет назад именно Добруцкий был одним из инициаторов запрета наших традиций в Киеве, заявляя: "Дед Мороз — вымышленный персонаж и пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить". Теперь, видите ли, жалуется на запрет этого же "пережитка".В чем только не обвинили Деда Мороза украинские националисты! На различных ресурсах его называют "кровавым имперским", "коммуно-российским", "пережитком старой системы". Украинский Институт просвещения объяснил читателям, что Дед Мороз и Снегурочка — "агитаторы и пропагандисты" политического устройства СССР, они, видите ли, являются (о, ужас!) "носителями позитивной информации". А Молодежный националистический конгресс отнес эту новогоднюю традицию к "одной из многочисленных российских скреп", именно этим и объясняя необходимость против нее бороться.Конечно, ко всему этому можно относиться с юмором, как во многом и воспринимают это у нас. Подумаешь, очередная блажь недалеких, необразованных людей, ограниченных в своем мировоззрении ненавистью не только к соседям, но и к добрым светлым традициям своего собственного народа. На то ведь они и националисты.Но обратите внимание, одним из основных движителей этого механизма ненависти на протяжении многих лет являются западные "голоса", финансируемые из бюджета Соединенных Штатов. Еще в далекие 60-е годы приснопамятный сенатор Джозеф Маккарти, ставший символом всего антисоветского и антироссийского, пугал американских детей советским Дедом Морозом. Теперь идейные наследники Маккарти пытаются делать то же самое в украинском информационном поле.Скажем, украинская редакция "Радио Свобода" давно рассказывает своим читателям о том, как "коммунисты уничтожали рождественские праздники украинцев", навязывая тем взамен "коммунистический образ Деда Мороза", и о том, как те же украинцы героически сопротивлялись "чужим персонажам — Деду Морозу и Снегурочке". Подчеркнем, что эта идеологическая обработка аудитории велась задолго до Майдана. А уж тем более она широко развернулась после его победы и стартовавшей затем декоммунизации Украины. То же "Радио" даже создало соответствующую онлайн-игру, в которой предлагает подумать над вопросом "Декоммунизируем Деда Мороза?"На этих ресурсах, спонсируемых американским государством, постоянно рассказывается, что Дед Мороз — это пропагандистский инструмент "советской оккупации", созданный и использованный исключительно ради идеологического прикрытия сталинских репрессий. И вот сейчас, спустя годы навязывания подобной точки зрения, эти же ресурсы с удовлетворением сообщают, что в среде украинской молодежи уже идет вытеснение образа доброго Деда Мороза.Таким образом, можно констатировать, что все это — результат многолетней системной идеологической обработки общественного мнения, направляемой в том числе из-за рубежа на деньги американского государства, а не только смешные потуги маргиналов-бандеровцев. Основная цель этой работы предельно ясна: вбить очередной клин между нашими народами, уничтожить восприятие единства украинцев и русских. Процесс доказательства формулы "Украина — не Россия" давно уже завершен, теперь украинцам навязывают мысль, что Украина может быть только "антиРоссией", полным антиподом нашего государства, его традиций и верований.Ведь это происходит на всех уровнях. Доходит до утверждений, что коварные русские украли у украинцев даже Масленицу, навязав идею единого народа и традиции, которые являются "наследием советизации Украины, большевистского режима".Отсюда и последние — на первый взгляд, потешные — "батлы" по поводу борща на уровне министров, грудью защищающих это историческое наследие Украины от российской агрессии. Кстати, организатор этого сражения, украинский кулинар Евгений Клопотенко, с таким же пылом набросился и на наши общие традиции новогодних застолий, тоже подведя под это идеологическую базу: "Я не готовлю оливье на Новый год, так как не хочу видеть Советский Союз в своей тарелке. Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремной пищей".Согласитесь, приравнять любимый и в России, и на Украине салат к тюремной баланде — это надо умудриться. Но умудряются же. И все ради четко заданной идеологической цели: ради окончательного и бесповоротного отрыва Украины от нашего общего прошлого, а соответственно — от нашего общего будущего.Нельзя сказать, что на этом пути у них все получается. К примеру, вплоть до прошлого года украинские социологи фиксировали, что тамошнее население (особенно на востоке страны) все равно предпочитает получать подарки от Деда Мороза, а не от Святого Николая или тем более от Санта-Клауса. Но ничего, ради достижения поставленной задачи социологи в этом году внедрили в опросный лист новый вариант ответа: "От любимого человека". Значительная часть респондентов тут же переключилась на данную опцию. Зато теперь это дает основания заявлять о том, что число "сторонников Деда Мороза" на Украине резко сократилось. Чего не сделаешь ради достижения цели "вырваться из российского и советского прошлого"!Да, как бы забавно это кому-то ни казалось, но на протяжении многих лет не без помощи своих американских идеологических союзников Киев внедряет в массовое сознание мысль о том, насколько жители Украины и России отличаются друг от друга своей ментальностью и историческими традициями. Правда, киевские идеологи до сих пор не поняли, насколько пагубно и опасно это для украинской государственности.В принципе, можно на какое-то время убедить жителя русскоязычного региона Украины в том, что он и его ближайшие соседи из российской области — это совершенно разные, не имеющие ничего общего люди. Но сразу после этого наступает главная беда для украинского государственника: как только условный житель Харькова (откуда, кстати, пошла традиция советской новогодней елки с Дедом Морозом) осознает, что он отличается от условного жителя Белгорода, он вдруг понимает, что с жителями Западной Украины у него еще больше отличий. Это касается и языка, и культуры, и церкви, и осознания исторического прошлого, и ментальности, и — да — новогодних традиций (что подтверждают и упомянутые выше социологи). Соответственно, если отличия харьковчанина от белгородца велики настолько, что они должны жить в разных государствах, то это поневоле заставит задуматься о том, зачем же харьковчанину жить в одном государстве с львовянином, с которым у него отличий гораздо больше.Идеологи ментального разрыва между русскими и украинцами даже не осознают, что своими псевдоисторическими провокациями они фактически подпитывают сепаратизм внутри самой Украины. А это значит, что усиливающиеся разговоры о возможном отколе от этой страны новых регионов будут иметь под собой еще больше оснований.

https://ria.ru/20201229/ukraina-1591361426.html

https://ria.ru/20201228/shapka-1591306010.html

https://ria.ru/20201228/ukraina-1591206672.html

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санта-клаус, дед мороз, украина, авторы, мнение - авторы