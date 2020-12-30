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Новое оружие России
https://ria.ru/20201230/tu-160-1591490918.html
В Минобороны рассказали о модернизации ракетоносцев Ту-160
В Минобороны рассказали о модернизации ракетоносцев Ту-160
Поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил России ожидается уже в следующем году, заявил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:19
2020-12-30T00:19
новое оружие россии
россия
ту-160м
алексей криворучко
безопасность
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил России ожидается уже в следующем году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.По его словам, в ближайшие семь лет парк таких машин вырастет в полтора раза. "Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы", - сказал Криворучко.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160. Летные испытания требуются для поставки авиатехники в войска.Ту-160М – глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый полет самолет совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.
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россия, ту-160м, алексей криворучко, безопасность

В Минобороны рассказали о модернизации ракетоносцев Ту-160

00:19 30.12.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентствоСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил России ожидается уже в следующем году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в ближайшие семь лет парк таких машин вырастет в полтора раза. "Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы", - сказал Криворучко.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160. Летные испытания требуются для поставки авиатехники в войска.
Ту-160М – глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый полет самолет совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.
Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом Пересвет - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Новое оружие РоссииРоссияТу-160МАлексей КриворучкоБезопасность
 
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