https://ria.ru/20201230/tu-160-1591490918.html

В Минобороны рассказали о модернизации ракетоносцев Ту-160

В Минобороны рассказали о модернизации ракетоносцев Ту-160

Поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил России ожидается уже в следующем году, заявил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:19

2020-12-30T00:19

2020-12-30T00:19

новое оружие россии

россия

ту-160м

алексей криворучко

безопасность

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил России ожидается уже в следующем году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.По его словам, в ближайшие семь лет парк таких машин вырастет в полтора раза. "Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы", - сказал Криворучко.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160. Летные испытания требуются для поставки авиатехники в войска.Ту-160М – глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый полет самолет совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.

https://ria.ru/20201230/oruzhie-1591490684.html

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россия, ту-160м, алексей криворучко, безопасность