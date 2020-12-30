Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/tseny-1591639723.html
В России вторую неделю дешевеют подсолнечное масло и сахар
В России вторую неделю дешевеют подсолнечное масло и сахар
Подсолнечное масло и сахар в России продолжают дешеветь: цены на эти товары с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно, сообщили в Росстате. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:15
2020-12-30T23:58
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111385_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_5a10d01a9e497fe2457206f7d211d9af.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подсолнечное масло и сахар в России продолжают дешеветь: цены на эти товары с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно, сообщили в Росстате.Цена на сахар-песок в 34 регионах снизилась на 0,1-1,5%, в 28 субъектах — на 1,6-2,9%, в 11 субъектах — на 3,2-5,4%. В пяти регионах цены выросли на 0,1-1,7%, а в семи — не изменились.В свою очередь, подсолнечное масло в 34 субъектах подешевело на 0,1-1,4%, в 19 регионах — на 1,5-4,9%. В семи — цены не изменились, но в 25 субъектах цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-5,2%.Цены на масло начали снижаться после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста. Это произошло после того, как Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря подписали соглашения о стабилизации цен, которые действуют до 1 апреля 2021 года.С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 25,9%, сахар — на 64,5%.Соглашения закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.В регионах Урала, Крайнего Севера, а также в Калининградской области губернаторы могут устанавливать повышающие коэффициенты.
https://ria.ru/20201224/tseny-1590708414.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111385_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_21109f564762f21dad59e4fd6b8c9e0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В России вторую неделю дешевеют подсолнечное масло и сахар

19:15 30.12.2020 (обновлено: 23:58 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подсолнечное масло и сахар в России продолжают дешеветь: цены на эти товары с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно, сообщили в Росстате.
Цена на сахар-песок в 34 регионах снизилась на 0,1-1,5%, в 28 субъектах — на 1,6-2,9%, в 11 субъектах — на 3,2-5,4%. В пяти регионах цены выросли на 0,1-1,7%, а в семи — не изменились.
В свою очередь, подсолнечное масло в 34 субъектах подешевело на 0,1-1,4%, в 19 регионах — на 1,5-4,9%. В семи — цены не изменились, но в 25 субъектах цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-5,2%.
Цены на масло начали снижаться после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста. Это произошло после того, как Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря подписали соглашения о стабилизации цен, которые действуют до 1 апреля 2021 года.
С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 25,9%, сахар — на 64,5%.
Полка с макаронными изделиями в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 12:07
Матвиенко оценила вероятность роста цен на продукты в следующем году
Соглашения закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.
В регионах Урала, Крайнего Севера, а также в Калининградской области губернаторы могут устанавливать повышающие коэффициенты.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния