https://ria.ru/20201230/tseny-1591639723.html

В России вторую неделю дешевеют подсолнечное масло и сахар

В России вторую неделю дешевеют подсолнечное масло и сахар

Подсолнечное масло и сахар в России продолжают дешеветь: цены на эти товары с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно, сообщили в Росстате. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:15

2020-12-30T19:15

2020-12-30T23:58

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подсолнечное масло и сахар в России продолжают дешеветь: цены на эти товары с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно, сообщили в Росстате.Цена на сахар-песок в 34 регионах снизилась на 0,1-1,5%, в 28 субъектах — на 1,6-2,9%, в 11 субъектах — на 3,2-5,4%. В пяти регионах цены выросли на 0,1-1,7%, а в семи — не изменились.В свою очередь, подсолнечное масло в 34 субъектах подешевело на 0,1-1,4%, в 19 регионах — на 1,5-4,9%. В семи — цены не изменились, но в 25 субъектах цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-5,2%.Цены на масло начали снижаться после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста. Это произошло после того, как Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря подписали соглашения о стабилизации цен, которые действуют до 1 апреля 2021 года.С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 25,9%, сахар — на 64,5%.Соглашения закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.В регионах Урала, Крайнего Севера, а также в Калининградской области губернаторы могут устанавливать повышающие коэффициенты.

https://ria.ru/20201224/tseny-1590708414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика