https://ria.ru/20201230/sdelka-1591625998.html

Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом

Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом

Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:50

2020-12-30T17:50

2020-12-30T17:50

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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости. Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января, свидетельствуют данные итогов голосования.За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против - 73.Великобритания и ЕС 24 декабря достигли исторического соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.Ожидается, что страны-члены ЕС ратифицируют соглашение до конца февраля следующего года. До этого срока сделка будет работать в режиме временного применения.

https://ria.ru/20201224/brexit-1590734162.html

https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html

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brexit, евросоюз, парламент великобритании, великобритания, в мире