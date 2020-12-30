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Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом
Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом
Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:50
2020-12-30T17:50
brexit
евросоюз
парламент великобритании
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости. Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января, свидетельствуют данные итогов голосования.За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против - 73.Великобритания и ЕС 24 декабря достигли исторического соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.Ожидается, что страны-члены ЕС ратифицируют соглашение до конца февраля следующего года. До этого срока сделка будет работать в режиме временного применения.
https://ria.ru/20201224/brexit-1590734162.html
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brexit, евросоюз, парламент великобритании, великобритания, в мире

Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с Евросоюзом

17:50 30.12.2020
 
© REUTERS / Hannah McKayУчастник акции протеста против Brexit в центре Лондона
Участник акции протеста против Brexit в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Hannah McKay
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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости. Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января, свидетельствуют данные итогов голосования.
За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против - 73.
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:16
Эксперт не ждет "революции" в Британии после сделки по Brexit
Великобритания и ЕС 24 декабря достигли исторического соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.
Ожидается, что страны-члены ЕС ратифицируют соглашение до конца февраля следующего года. До этого срока сделка будет работать в режиме временного применения.
Сторонница Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 18:00
Британский эксперт рассказал о трудностях, ожидающих страну после Brexit
 
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