https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских средств массовой информации. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:10
2020-12-30T10:10
2020-12-30T11:21
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских средств массовой информации.Как следует из документа, теперь зарубежным соцсетям и IT-платформам, в том числе таким гигантам, как Twitter, Facebook и YouTube, грозит наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, а за этим последуют санкции. Если ресурс решит отказаться от цензуры, он должен проинформировать об этом Роскомнадзор, а затем генпрокурор, опять же, по согласованию с внешнеполитическим ведомством, отменит решение о мерах.Штраф для нарушителей составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. При этом ранее один из авторов закона, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что блокировку и замедление трафика могут применять вместе со штрафами, поскольку "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой платформы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/mintsifry-1587305441.html
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youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, twitter, общество