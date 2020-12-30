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В Шахтах ответили Варламову на включение в число "самых опасных" городов
В Шахтах ответили Варламову на включение в число "самых опасных" городов
Блогеру Илье Варламову, составившему рейтинг "самых опасных" городов России и включившему в него город Шахты Ростовской области, следовало посетить не только... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:07
2020-12-30T13:07
2020-12-30T13:07
илья варламов
ростовская область
шахты
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Блогеру Илье Варламову, составившему рейтинг "самых опасных" городов России и включившему в него город Шахты Ростовской области, следовало посетить не только "злачные места", но и увидеть достопримечательности, а уже потом делать выводы, считает и.о. начальника управления по молодежной и информационной политике администрации Шахт Вероника Лобунец.Ранее блогер Варламов составил свой рейтинг самых опасных городов России за 2020 год и разместил видео об этом на своем YouTube-канале. Наиболее "опасным" городом Варламов назвал Кызыл, на втором месте Магадан, на третьем – Улан-Удэ. Город Шахты и Ростов-на-Дону из Ростовской области вошли в десятку."Он выбрал самые злачные места, которые есть в любом городе. Это сведения одного конкретного человека с выхваченными дворами… Говорит, прошелся по улицам, все плохо, есть надписи, открытые люки. Да, где-то это есть, но это не тот масштаб, который был показан", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в городе есть и достопримечательности, которые блогеру следовало бы посетить.Например, по ее словам, Варламов мог бы прогуляться по второму по величине в области Александровскому парку, посмотреть объекты, связанные с олимпийскими чемпионами."Наш город славится олимпийскими чемпионами, у нас есть Аллея олимпийской славы…, ледовый дворец, дворец спорта, манеж", - сказала собеседница агентства в городской администрации.
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илья варламов, ростовская область, шахты, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Юлия Насулина.
Блогеру Илье Варламову
, составившему рейтинг "самых опасных" городов
России и включившему в него город Шахты Ростовской области
, следовало посетить не только "злачные места", но и увидеть достопримечательности, а уже потом делать выводы, считает и.о. начальника управления по молодежной и информационной политике администрации Шахт Вероника Лобунец.
Ранее блогер Варламов составил свой рейтинг самых опасных городов России за 2020 год и разместил видео об этом на своем YouTube-канале. Наиболее "опасным" городом Варламов назвал Кызыл
, на втором месте Магадан
, на третьем – Улан-Удэ
. Город Шахты и Ростов-на-Дону
из Ростовской области вошли в десятку.
"Он выбрал самые злачные места, которые есть в любом городе. Это сведения одного конкретного человека с выхваченными дворами… Говорит, прошелся по улицам, все плохо, есть надписи, открытые люки. Да, где-то это есть, но это не тот масштаб, который был показан", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в городе есть и достопримечательности, которые блогеру следовало бы посетить.
Например, по ее словам, Варламов мог бы прогуляться по второму по величине в области Александровскому парку, посмотреть объекты, связанные с олимпийскими чемпионами.
"Наш город славится олимпийскими чемпионами, у нас есть Аллея олимпийской славы…, ледовый дворец, дворец спорта, манеж", - сказала собеседница агентства в городской администрации.