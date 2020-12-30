https://ria.ru/20201230/varlamov-1591501005.html
Блогер Варламов составил рейтинг "самых опасных" городов России
Блогер Варламов составил рейтинг "самых опасных" городов России
Блогер Илья Варламов составил рейтинг "самых опасных", на его взгляд, городов России, соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T07:36
2020-12-30T07:36
2020-12-30T07:36
россия
илья варламов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/90726/46/907264684_0:423:1527:1282_1920x0_80_0_0_af57f695bbf44c71fb6cf378270a9512.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Блогер Илья Варламов составил рейтинг "самых опасных", на его взгляд, городов России, соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube.В списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, город Шахты (Ростовская область. – прим. ред.), Челябинск, Благовещенск, Улан-Удэ, Магадан и Кызыл.При составлении рейтинга блогер использовал статистику правоохранительных органов по количеству совершаемых в регионах преступлений.Ранее аналитики компании "Delta Системы безопасности" назвали самые криминально опасные города для розничного и ресторанного бизнеса. По результатам исследования первое место заняла Уфа, второе место с небольшим отрывом заняли Набережные Челны, а на третьем расположился Сочи.В июне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что ведомство зафиксировало снижение числа преступлений на 0,4% с начала года.
https://ria.ru/20201125/prestupnost-1586194029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/90726/46/907264684_0:280:1527:1425_1920x0_80_0_0_2b6cf244b8392f9cc9c9344dffae0454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, илья варламов, общество
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости.
Блогер Илья Варламов
составил рейтинг "самых опасных", на его взгляд, городов России, соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube
.
В списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, город Шахты (Ростовская область. – прим. ред.), Челябинск, Благовещенск, Улан-Удэ, Магадан и Кызыл.
При составлении рейтинга блогер использовал статистику правоохранительных органов по количеству совершаемых в регионах преступлений.
Ранее аналитики компании "Delta Системы безопасности" назвали самые криминально опасные города для розничного и ресторанного бизнеса. По результатам исследования первое место заняла Уфа, второе место с небольшим отрывом заняли Набережные Челны, а на третьем расположился Сочи.
В июне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что ведомство зафиксировало снижение числа преступлений на 0,4% с начала года.