https://ria.ru/20201230/relsy-1591624237.html

В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы

В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы

В Ленинградской области муниципального депутата признали виновным в попытке украсть рельсы в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:41

2020-12-30T17:41

2020-12-30T23:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. В Ленинградской области муниципального депутата признали виновным в попытке украсть рельсы в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления СК на транспорте. Отмечается, что мужчина во всем признался, помогал следствию, извинился перед РЖД и сделал пожертвование в пользу детского дома. Суд оштрафовал депутата на десять тысяч рублей.Материалы уголовного дела в отношении второго фигуранта выделили в отдельное производство. Следствие и суд установили, что 7 декабря двое мужчин нашли железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне Лебяжье — Краснофлотск в Ломоносовском районе Ленинградской области. Они подцепили его тросом к автомобилю и оттащили, после чего стали распиливать газорезкой.Однако вскоре их с поличным задержали патрульные полицейские. РЖД оценили стоимость похищенного рельса примерно в 15 тысяч рублей. Как писали местные СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который якобы посчитал рельсы бесхозными и собирался сделать из них подъезд к своей пилораме.

https://ria.ru/20201228/krazha-1591188440.html

https://ria.ru/20201126/tyumen-1586428909.html

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следственный комитет россии (ск рф), ржд, ленинградская область, происшествия