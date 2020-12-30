https://ria.ru/20201230/relsy-1591624237.html
В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы
В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы
В Ленинградской области муниципального депутата признали виновным в попытке украсть рельсы в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:41
2020-12-30T17:41
2020-12-30T23:48
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155178/07/1551780732_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16dc4c9a488a26398ebb1686021094cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. В Ленинградской области муниципального депутата признали виновным в попытке украсть рельсы в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления СК на транспорте. Отмечается, что мужчина во всем признался, помогал следствию, извинился перед РЖД и сделал пожертвование в пользу детского дома. Суд оштрафовал депутата на десять тысяч рублей.Материалы уголовного дела в отношении второго фигуранта выделили в отдельное производство. Следствие и суд установили, что 7 декабря двое мужчин нашли железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне Лебяжье — Краснофлотск в Ломоносовском районе Ленинградской области. Они подцепили его тросом к автомобилю и оттащили, после чего стали распиливать газорезкой.Однако вскоре их с поличным задержали патрульные полицейские. РЖД оценили стоимость похищенного рельса примерно в 15 тысяч рублей. Как писали местные СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который якобы посчитал рельсы бесхозными и собирался сделать из них подъезд к своей пилораме.
https://ria.ru/20201228/krazha-1591188440.html
https://ria.ru/20201126/tyumen-1586428909.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155178/07/1551780732_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_250f8f64a0d4dfa19776f7f1e478ab9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ржд, ленинградская область, происшествия