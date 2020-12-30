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В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы
В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы
В Ленинградской области муниципального депутата признали виновным в попытке украсть рельсы в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:41
2020-12-30T23:48
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. В Ленинградской области муниципального депутата признали виновным в попытке украсть рельсы в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления СК на транспорте. Отмечается, что мужчина во всем признался, помогал следствию, извинился перед РЖД и сделал пожертвование в пользу детского дома. Суд оштрафовал депутата на десять тысяч рублей.Материалы уголовного дела в отношении второго фигуранта выделили в отдельное производство. Следствие и суд установили, что 7 декабря двое мужчин нашли железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне Лебяжье — Краснофлотск в Ломоносовском районе Ленинградской области. Они подцепили его тросом к автомобилю и оттащили, после чего стали распиливать газорезкой.Однако вскоре их с поличным задержали патрульные полицейские. РЖД оценили стоимость похищенного рельса примерно в 15 тысяч рублей. Как писали местные СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который якобы посчитал рельсы бесхозными и собирался сделать из них подъезд к своей пилораме.
https://ria.ru/20201228/krazha-1591188440.html
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следственный комитет россии (ск рф), ржд, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области депутат пытался украсть рельсы

17:41 30.12.2020 (обновлено: 23:48 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. В Ленинградской области муниципального депутата признали виновным в попытке украсть рельсы в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления СК на транспорте.
Отмечается, что мужчина во всем признался, помогал следствию, извинился перед РЖД и сделал пожертвование в пользу детского дома.
Суд оштрафовал депутата на десять тысяч рублей.
Материалы уголовного дела в отношении второго фигуранта выделили в отдельное производство.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 11:13
Якутского чиновника приговорили к обязательным работам за кражу масла
Следствие и суд установили, что 7 декабря двое мужчин нашли железнодорожный рельс в лесополосе на перегоне Лебяжье — Краснофлотск в Ломоносовском районе Ленинградской области. Они подцепили его тросом к автомобилю и оттащили, после чего стали распиливать газорезкой.
Однако вскоре их с поличным задержали патрульные полицейские. РЖД оценили стоимость похищенного рельса примерно в 15 тысяч рублей.
Как писали местные СМИ, на краже попался муниципальный депутат Евгений Будаев, который якобы посчитал рельсы бесхозными и собирался сделать из них подъезд к своей пилораме.
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