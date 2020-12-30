https://ria.ru/20201230/rak-1591621824.html

Врач перечислил виды рака, которые сложнее всего выявить

Врач перечислил виды рака, которые сложнее всего выявить

Онколог Михаил Мяснянкин в интервью "Пятому каналу" назвал виды опухолей, которые невозможно вовремя выявить самостоятельно. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-30T17:27

2020-12-30T17:27

2020-12-31T00:31

михаил мяснянкин

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Онколог Михаил Мяснянкин в интервью "Пятому каналу" назвал виды опухолей, которые невозможно вовремя выявить самостоятельно.По его словам, вялотекущие образования не оказывают заметного влияния на самочувствие пациентов до наступления последних стадий заболевания. При этом, когда опухоли дают о себе знать, может быть уже слишком поздно. Он добавил, что "агрессивность" заболевания зависит от биологии опухоли и скорости метастазирования.Мяснянкин отметил, что вялотекущие опухоли часто возникают при раке предстательной железы и молочной железы, а также в желудочно-кишечном тракте.На последних, по словам врача, следует сделать отдельный акцент."Обязательно своевременно при первых симптомах необходимо выполнять фиброгастроскопию и фиброколоноскопию", — отметил он.

https://rsport.ria.ru/20201224/rak-1590639851.html

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михаил мяснянкин, россия, здоровье - общество, общество