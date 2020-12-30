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Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
Самыми перспективными в 2021 году, по мнению россиян, будут сферы IT (44%), медицины (37%) и строительства (30%), показало исследование сервиса Работа.ру,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T07:13
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самыми перспективными в 2021 году, по мнению россиян, будут сферы IT (44%), медицины (37%) и строительства (30%), показало исследование сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, 27% участников исследования считают, что в следующем году самыми актуальными будут технологии искусственного интеллекта, а 22% уверены, что вырастет роль энергетики и добывающей промышленности, 15% опрошенных назвали перспективной государственную службу, а 13% - образование и новые технологии обучения.Наименьшие доли респондентов верят в перспективы таких сфер, как предпринимательство и финансы (7%), промышленность (6%) и биотехнологии (6%), экология (4%), космос (3%), туризм (3%) и дизайн (3%), HR (2%), медиа и культура (по 1%).Исследование проводилось в декабре среди 3,5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России.
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кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество

Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году

07:13 30.12.2020 (обновлено: 09:06 30.12.2020)
 
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
CC0 / picjumbo_com /
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самыми перспективными в 2021 году, по мнению россиян, будут сферы IT (44%), медицины (37%) и строительства (30%), показало исследование сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, 27% участников исследования считают, что в следующем году самыми актуальными будут технологии искусственного интеллекта, а 22% уверены, что вырастет роль энергетики и добывающей промышленности, 15% опрошенных назвали перспективной государственную службу, а 13% - образование и новые технологии обучения.
Наименьшие доли респондентов верят в перспективы таких сфер, как предпринимательство и финансы (7%), промышленность (6%) и биотехнологии (6%), экология (4%), космос (3%), туризм (3%) и дизайн (3%), HR (2%), медиа и культура (по 1%).
Исследование проводилось в декабре среди 3,5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России.
Председатель инновационного фонда Сколково Аркадий Дворкович на международном форуме Открытые инновации - 2018 в технопарке Сколково. 15 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:00
Дворкович назвал наиболее востребованные сферы работы стартапов
 
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