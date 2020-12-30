https://ria.ru/20201230/rabota-1591499824.html

Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году

Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году

Самыми перспективными в 2021 году, по мнению россиян, будут сферы IT (44%), медицины (37%) и строительства (30%), показало исследование сервиса Работа.ру,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T07:13

2020-12-30T07:13

2020-12-30T09:06

кем стать

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самыми перспективными в 2021 году, по мнению россиян, будут сферы IT (44%), медицины (37%) и строительства (30%), показало исследование сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, 27% участников исследования считают, что в следующем году самыми актуальными будут технологии искусственного интеллекта, а 22% уверены, что вырастет роль энергетики и добывающей промышленности, 15% опрошенных назвали перспективной государственную службу, а 13% - образование и новые технологии обучения.Наименьшие доли респондентов верят в перспективы таких сфер, как предпринимательство и финансы (7%), промышленность (6%) и биотехнологии (6%), экология (4%), космос (3%), туризм (3%) и дизайн (3%), HR (2%), медиа и культура (по 1%).Исследование проводилось в декабре среди 3,5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России.

https://ria.ru/20201019/startap-1580426151.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество