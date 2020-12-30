https://ria.ru/20201230/putin-1591573606.html

Путин одобрил штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента

Путин одобрил штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:58

2020-12-30T13:58

2020-12-30T13:58

сергей боярский

youtube

александр хинштейн

владимир путин

twitter

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590569999_0:1007:2047:2158_1920x0_80_0_0_2ffd4b5f404e82ef2d48bb1bac946475.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Согласно документу, за неудаление запрещенного контента владельцем сайта, информационного ресурса или хостинга будет грозить штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф возрастет и составит для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, а для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.В случае неудаления информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы будут выше: для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, должностным лицам - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлицам - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальная планка штрафа устанавливается в 8 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201230/sotsseti-1591568678.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей боярский, youtube, александр хинштейн, владимир путин, twitter, технологии