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Путин одобрил штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Путин одобрил штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:58
2020-12-30T13:58
сергей боярский
youtube
александр хинштейн
владимир путин
twitter
технологии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Согласно документу, за неудаление запрещенного контента владельцем сайта, информационного ресурса или хостинга будет грозить штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф возрастет и составит для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, а для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.В случае неудаления информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы будут выше: для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, должностным лицам - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлицам - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальная планка штрафа устанавливается в 8 миллионов рублей.
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сергей боярский, youtube, александр хинштейн, владимир путин, twitter, технологии

Путин одобрил штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента

13:58 30.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Согласно документу, за неудаление запрещенного контента владельцем сайта, информационного ресурса или хостинга будет грозить штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
13:41
Путин подписал закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях
Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф возрастет и составит для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, а для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.
В случае неудаления информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы будут выше: для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, должностным лицам - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлицам - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальная планка штрафа устанавливается в 8 миллионов рублей.
 
Сергей БоярскийYouTubeАлександр ХинштейнВладимир ПутинTwitterТехнологии
 
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