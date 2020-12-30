Путин проведет совещание с Мишустиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, они обсудят транспортную тематику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня у Путина посредством видеоконференции запланировано совещание с председателем правительства Мишустиным. Говорить будут о транспортной тематике, о теме "сшивки" нашей огромной страны - в продолжение того разговора, который имел место на недавнем заседании Госсовета и Совета по нацпроектам", - сообщил Песков журналистам.
Он уточнил, что совещание будет открытым.