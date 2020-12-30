Путин проведет совещание с Мишустиным

"В середине дня у Путина посредством видеоконференции запланировано совещание с председателем правительства Мишустиным. Говорить будут о транспортной тематике, о теме "сшивки" нашей огромной страны - в продолжение того разговора, который имел место на недавнем заседании Госсовета и Совета по нацпроектам", - сообщил Песков журналистам.