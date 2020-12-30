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Жителя Дагестана заподозрили в присвоении денег опекаемых детей-инвалидов
Жителя Дагестана заподозрили в присвоении денег опекаемых детей-инвалидов
Жителя Дагестана подозревают в присвоении 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в Волгоградской области,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:54
2020-12-30T14:54
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 дек – РИА Новости. Жителя Дагестана подозревают в присвоении 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в Волгоградской области, мужчину задержали и доставили в Волгоград для проведения следствия, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По данным СК, 29-летний житель Дагестана в 2018 и 2019 годах из Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей в Волгоградской области взял под опеку восемь детей. Следователи подозревают, что мужчину в первую очередь интересовали счета детей, на которых к тому времени накопилось в общей сложной около восьми миллионов рублей за счет пенсий и других выплат.Отмечается, что мужчину уже задержали и доставили из Дагестана в Волгоград для проведения следственных мероприятий. Его, по данным СК, подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По информации Рудник, прокуратура лишила подозреваемого опекунства над детьми, а их самих в ближайшее время вернут в интернат.
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

Жителя Дагестана заподозрили в присвоении денег опекаемых детей-инвалидов

14:54 30.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОЛГОГРАД, 30 дек – РИА Новости. Жителя Дагестана подозревают в присвоении 8 миллионов рублей со счетов восьми детей-инвалидов, которых он взял под опеку из интерната в Волгоградской области, мужчину задержали и доставили в Волгоград для проведения следствия, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По данным СК, 29-летний житель Дагестана в 2018 и 2019 годах из Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей в Волгоградской области взял под опеку восемь детей. Следователи подозревают, что мужчину в первую очередь интересовали счета детей, на которых к тому времени накопилось в общей сложной около восьми миллионов рублей за счет пенсий и других выплат.
"Подследственный уехал на малую родину вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги", - сообщила Рудник. При этом, по ее словам, опекун, получавший выплаты на каждого ребенка, жил отдельно от детей.
Отмечается, что мужчину уже задержали и доставили из Дагестана в Волгоград для проведения следственных мероприятий. Его, по данным СК, подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По информации Рудник, прокуратура лишила подозреваемого опекунства над детьми, а их самих в ближайшее время вернут в интернат.
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