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Военный источник назвал причину взрыва в аэропорту Адена
Военный источник назвал причину взрыва в аэропорту Адена
Аэропорт в Адене на юге Йемена в момент прибытия нового правительства Йемена из Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:01
2020-12-30T15:08
обстрел аэропорта в адене
йемен
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в мире
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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Аэропорт в Адене на юге Йемена в момент прибытия нового правительства Йемена из Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил РИА Новости военный источник."Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов", - отметил источник.В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил, что звук беспилотников был слышен над аэропортом Адена до взрывов.С обвинениями в адрес хуситов в обстреле аэропорта Адена также выступил министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.Ранее в районе зала прилетов аэропорта Адена произошло несколько мощных взрывов в момент прибытия туда из Эр-Рияда членов нового правительства, которое было назначено президентом Абд Раббу Мансуром Хади 18 декабря. В состав правительства, сформированного по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан. Как сообщил РИА Новости местный источник в провинции Аден, министры не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолете, позднее их перевезли в правительственный дворец, здание аэропорта и прилегающая к нему местность были оцеплены силами безопасности.
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обстрел аэропорта в адене, йемен, аден, в мире

Военный источник назвал причину взрыва в аэропорту Адена

15:01 30.12.2020 (обновлено: 15:08 30.12.2020)
 
Взрыв в аэропорту Аден. Кадр видео "Аль-Арабия"
Взрыв в аэропорту Аден. Кадр видео Аль-Арабия - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Аэропорт в Адене на юге Йемена в момент прибытия нового правительства Йемена из Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил РИА Новости военный источник.
"Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов", - отметил источник.
В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил, что звук беспилотников был слышен над аэропортом Адена до взрывов.
С обвинениями в адрес хуситов в обстреле аэропорта Адена также выступил министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
14:03
Покушение на министров? В аэропорту Адена прогремел мощный взрыв
Ранее в районе зала прилетов аэропорта Адена произошло несколько мощных взрывов в момент прибытия туда из Эр-Рияда членов нового правительства, которое было назначено президентом Абд Раббу Мансуром Хади 18 декабря. В состав правительства, сформированного по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан. Как сообщил РИА Новости местный источник в провинции Аден, министры не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолете, позднее их перевезли в правительственный дворец, здание аэропорта и прилегающая к нему местность были оцеплены силами безопасности.
 
Обстрел аэропорта в АденеЙеменАденВ мире
 
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