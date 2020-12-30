https://ria.ru/20201230/prichina-1591588589.html

Военный источник назвал причину взрыва в аэропорту Адена

Военный источник назвал причину взрыва в аэропорту Адена

Аэропорт в Адене на юге Йемена в момент прибытия нового правительства Йемена из Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:01

2020-12-30T15:01

2020-12-30T15:08

обстрел аэропорта в адене

йемен

аден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591571711_114:117:1392:836_1920x0_80_0_0_c1c0e2349208833a7ff7a6b6b3a8e152.jpg

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Аэропорт в Адене на юге Йемена в момент прибытия нового правительства Йемена из Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщил РИА Новости военный источник."Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов", - отметил источник.В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил, что звук беспилотников был слышен над аэропортом Адена до взрывов.С обвинениями в адрес хуситов в обстреле аэропорта Адена также выступил министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни.Ранее в районе зала прилетов аэропорта Адена произошло несколько мощных взрывов в момент прибытия туда из Эр-Рияда членов нового правительства, которое было назначено президентом Абд Раббу Мансуром Хади 18 декабря. В состав правительства, сформированного по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан. Как сообщил РИА Новости местный источник в провинции Аден, министры не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолете, позднее их перевезли в правительственный дворец, здание аэропорта и прилегающая к нему местность были оцеплены силами безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/vzryv-1591571598.html

йемен

аден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел аэропорта в адене, йемен, аден, в мире