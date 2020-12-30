https://ria.ru/20201230/preparat-1591545896.html

ФМБА начнет испытания препаратов от коронавируса в начале 2021 года

ФМБА начнет испытания препаратов от коронавируса в начале 2021 года

Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, а также продолжает работать РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:25

2020-12-30T12:25

2020-12-30T13:27

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство разработало и запатентовало два уникальных препарата для лечения коронавирусной инфекции, а также продолжает работать над вакциной, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.По ее словам, препарат прошел доклинические исследования, которые, с одной стороны, показали его полную безопасность, так как он не действует на организм и на иммунитет человека, а с другой — высокую эффективность, превышающую 99 процентов.ФМБА подготовило досье для получения разрешения на клинические исследования и надеется успеть сделать это до Нового года."В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", — подчеркнула глава агентства.Второй препарат, отметила она, — профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах COVID-19.Кроме того, она отчиталась и о работах ФМБА по разработке вакцин."В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период", — добавила Скворцова.13 с половиной тонн плазмыЧто касается работы ФМБА во время пандемии в целом, то главной его задачей было обеспечение безопасности населения и бесперебойной работы всех стратегических объектов, отметила Скворцова."Мы применили целый комплекс противоэпидемических мероприятий, основой которых являлось максимально ранее и полное выявление всех случаев инфицированных. Это позволило нам минимизировать летальность на территориях, за которые мы отвечаем. Летальность от COVID-19 одна из самых низких в мире и в стране — 0,8 процента", — сказала глава агентства.По ее словам, ведется также работа по заготовке антиковидной плазмы — этим занимаются 86 станций переливания крови. Им удалось заготовить 13,5 тысяч тонн плазмы. "Отдельная тема — это, безусловно, поддержка донорского движения и сохранение объемов цельной крови и компонентов крови. В такой сложный период, как пандемия", — сказала Скворцова, подчеркнув, что в большинстве стран число доноров из-за карантина упало, а в России, напротив, за то же время удалось привлечь дополнительно около 175 тысяч человек.Мишустин отметил важность этой работы. "И, несмотря на все сложности, непростую ситуацию, все федеральные медицинские учреждения обеспечены компонентами крови", — добавил он.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа минувшие сутки в России выявили 26,5 тысячи новых случаев COVID-19, 599 человек умерли, более 29 тысяч выздоровели и выписались из больниц. Больше всего новых случаев в Москве — 5105, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3764 заразившихся, в Подмосковье — 1608.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 131 550 человек, из них 56,4 тысячи скончались, более двух с половиной миллионов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 80 миллионов случаев COVID-19, умерли 1,7 миллиона человек. Больше всего заразившихся в США (19,5 миллиона), Индии (10,24 миллиона) и Бразилии (7,56 миллиона). Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Ход вакцинацииС начала декабря в России началась гражданская вакцинация от коронавируса. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.В конце прошлой недели МИнздрав одобрил применение препарата для пожилых людей, таким образом, сделать прививку могут люди в возрасте от 18, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.В Москве сейчас работают 70 прививочных пунктов. В первую очередь вакцинировать начали медицинских и социальных работников, учителей, других сотрудников школ и медучреждений, затем к ним добавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/spad-1591541397.html

https://ria.ru/20201229/simptomy-1591317023.html

https://ria.ru/20201228/tsena-1591247310.html

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591499451.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, общество