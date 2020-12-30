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Посол Великобритании прибыла в российский МИД
Посол Великобритании прибыла в российский МИД
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России, где, как ожидается, ей будет объявлено об ответе Москвы на санкции... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:30
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москва
политика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России, где, как ожидается, ей будет объявлено об ответе Москвы на санкции со стороны Лондона, передает корреспондент РИА Новости.Пресс-секретарь дипмиссии Соединенного Королевства в России Том Оппенхайм заявлял РИА Новости, что встреча в российском МИД согласована заранее, никакого официального вызова британский посол не получала.ЕС ранее ввел санкции в отношении шести россиян и научного института: россиянам запретили въезд на территорию Евросоюза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения, директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.Санкции ЕС были введены в действие 15 октября. В тот же день такое же решение приняла и Великобритания, санкционный список которой совпал с опубликованным ранее списком ЕС.
https://ria.ru/20201112/lavrov-sanktsii-1584322833.html
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великобритания, москва, политика

Посол Великобритании прибыла в российский МИД

11:30 30.12.2020 (обновлено: 15:49 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России, где, как ожидается, ей будет объявлено об ответе Москвы на санкции со стороны Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-секретарь дипмиссии Соединенного Королевства в России Том Оппенхайм заявлял РИА Новости, что встреча в российском МИД согласована заранее, никакого официального вызова британский посол не получала.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 16:46
Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
ЕС ранее ввел санкции в отношении шести россиян и научного института: россиянам запретили въезд на территорию Евросоюза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения, директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Санкции ЕС были введены в действие 15 октября. В тот же день такое же решение приняла и Великобритания, санкционный список которой совпал с опубликованным ранее списком ЕС.
 
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