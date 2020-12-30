https://ria.ru/20201230/posol-1591532382.html

Посол Великобритании прибыла в российский МИД

Посол Великобритании прибыла в российский МИД

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России, где, как ожидается, ей будет объявлено об ответе Москвы на санкции... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:30

2020-12-30T11:30

2020-12-30T15:49

великобритания

москва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579459934_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d176ad85337b71bb5264b2356532d75.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России, где, как ожидается, ей будет объявлено об ответе Москвы на санкции со стороны Лондона, передает корреспондент РИА Новости.Пресс-секретарь дипмиссии Соединенного Королевства в России Том Оппенхайм заявлял РИА Новости, что встреча в российском МИД согласована заранее, никакого официального вызова британский посол не получала.ЕС ранее ввел санкции в отношении шести россиян и научного института: россиянам запретили въезд на территорию Евросоюза. Среди тех, на кого будут наложены ограничения, директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.Санкции ЕС были введены в действие 15 октября. В тот же день такое же решение приняла и Великобритания, санкционный список которой совпал с опубликованным ранее списком ЕС.

https://ria.ru/20201112/lavrov-sanktsii-1584322833.html

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, москва, политика