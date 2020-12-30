Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:29 30.12.2020 (обновлено: 14:26 30.12.2020)
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Противостояние циклона и антициклона в Европейской России приведет в первые дни нового года к переменчивой погоде и скачкам давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что первого числа в Москве температура будет колебаться около нулевой отметки, а 1 и 2 января прогнозируется похолодание на один-два градуса.
"Уже 3 января дневные температуры опустятся ниже нуля. Кроме того, давление будет постепенно подрастать. Если в последний и первый день года давление около нормы, то уже 3 января начинает подрастать. <…> Резкого похолодания до 4 января включительно не ждем, но постепенное похолодание примерно на один градус будет наблюдаться", — сообщил Вильфанд.
Он пояснил, что примерно такой же температурный режим был в прошлом году: не ниже минус трех-четырех градусов и не выше трех градусов тепла.
"Циклоническая деятельность будет совершенно однородна на западе Европейской России. Запад Центрального Черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская области, Карелия — везде температура в новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки и существенно ситуация не изменится в последующие три дня", — сказал собеседник агентства.
Синоптик отметил, что на востоке, в Нижегородской области, ожидается по ночам от минус трех до минус шести с постепенным похолоданием на один градус. В ночь на 4 января температура составит минус четыре-девять, днем будет около трех градусов ниже нуля.
"В Санкт-Петербурге ничего особенного не произойдет: около нулевой отметки до понедельника включительно", — сказал Вильфанд.
По словам ученого, в Крыму и на Черноморском побережье будет теплый Новый год с дневными температурами до плюс 15 градусов.
27 декабря, 09:41Вильфанд пообещал "нескучную" погоду в новогоднюю ночь