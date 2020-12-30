https://ria.ru/20201230/pogoda-1591500591.html

Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года

Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года

Противостояние циклона и антициклона в Европейской России приведет в первые дни нового года к переменчивой погоде и скачкам давления, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T07:29

2020-12-30T07:29

2020-12-30T14:26

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Противостояние циклона и антициклона в Европейской России приведет в первые дни нового года к переменчивой погоде и скачкам давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что первого числа в Москве температура будет колебаться около нулевой отметки, а 1 и 2 января прогнозируется похолодание на один-два градуса."Уже 3 января дневные температуры опустятся ниже нуля. Кроме того, давление будет постепенно подрастать. Если в последний и первый день года давление около нормы, то уже 3 января начинает подрастать. <…> Резкого похолодания до 4 января включительно не ждем, но постепенное похолодание примерно на один градус будет наблюдаться", — сообщил Вильфанд.Он пояснил, что примерно такой же температурный режим был в прошлом году: не ниже минус трех-четырех градусов и не выше трех градусов тепла.Синоптик отметил, что на востоке, в Нижегородской области, ожидается по ночам от минус трех до минус шести с постепенным похолоданием на один градус. В ночь на 4 января температура составит минус четыре-девять, днем будет около трех градусов ниже нуля."В Санкт-Петербурге ничего особенного не произойдет: около нулевой отметки до понедельника включительно", — сказал Вильфанд.По словам ученого, в Крыму и на Черноморском побережье будет теплый Новый год с дневными температурами до плюс 15 градусов.

https://ria.ru/20201230/pogoda-1591498626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/pogoda-1591096774.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество