Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:45 30.12.2020 (обновлено: 09:46 30.12.2020)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина стряхивает снег с веток во время прогулки в 30-градусный мороз в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продолжительный период супернизких температуры продолжится на Азиатской части страны в первые дни 2021 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По-настоящему сложная погода, в западной Сибири - особенно. В этих самых-самых населенных районах, где плотность населения очень большая, - это Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край… Там будет очень холодный антициклон. Он обусловит погоду, которая ниже нормы на 12-14 градусов, поэтому там такая проблема (очень холодно - ред.)", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что в Красноярском крае, в Эвенкии, температура будет понижаться до минус 53 градусов.
"Самое главное, что этот период холодной погоды длительный... Уже пять дней там стоит холодная погода… Также и на юге-западной и средней Сибири (юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область, Бурятия, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморье) температуры очень низкие. Будет минус 25 - минус 30 градусов - это очень низко. Таких длительных сильных морозов давно не было", - уточнил Вильфанд.
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