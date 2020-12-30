Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/pogoda-1591498626.html
Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
Продолжительный период супернизких температуры продолжится на Азиатской части страны в первые дни 2021 года, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T06:45
2020-12-30T09:46
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591510754_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_bb7108c1a528228486e0ab74fbbcb10c.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продолжительный период супернизких температуры продолжится на Азиатской части страны в первые дни 2021 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в Красноярском крае, в Эвенкии, температура будет понижаться до минус 53 градусов."Самое главное, что этот период холодной погоды длительный... Уже пять дней там стоит холодная погода… Также и на юге-западной и средней Сибири (юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область, Бурятия, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморье) температуры очень низкие. Будет минус 25 - минус 30 градусов - это очень низко. Таких длительных сильных морозов давно не было", - уточнил Вильфанд.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/pogoda-1591096774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591510754_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_436dc5bf6285c7dc51c679e9959d9bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года

06:45 30.12.2020 (обновлено: 09:46 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина стряхивает снег с веток во время прогулки в 30-градусный мороз в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае
Женщина стряхивает снег с веток во время прогулки в 30-градусный мороз в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продолжительный период супернизких температуры продолжится на Азиатской части страны в первые дни 2021 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По-настоящему сложная погода, в западной Сибири - особенно. В этих самых-самых населенных районах, где плотность населения очень большая, - это Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край… Там будет очень холодный антициклон. Он обусловит погоду, которая ниже нормы на 12-14 градусов, поэтому там такая проблема (очень холодно - ред.)", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что в Красноярском крае, в Эвенкии, температура будет понижаться до минус 53 градусов.
"Самое главное, что этот период холодной погоды длительный... Уже пять дней там стоит холодная погода… Также и на юге-западной и средней Сибири (юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область, Бурятия, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморье) температуры очень низкие. Будет минус 25 - минус 30 градусов - это очень низко. Таких длительных сильных морозов давно не было", - уточнил Вильфанд.
Снегоуборочная техника на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 09:41
Вильфанд пообещал "нескучную" погоду в новогоднюю ночь
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
Лента новостейМолния