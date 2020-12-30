https://ria.ru/20201230/pogoda-1591498626.html

Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года

Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года

Продолжительный период супернизких температуры продолжится на Азиатской части страны в первые дни 2021 года, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T06:45

2020-12-30T06:45

2020-12-30T09:46

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продолжительный период супернизких температуры продолжится на Азиатской части страны в первые дни 2021 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в Красноярском крае, в Эвенкии, температура будет понижаться до минус 53 градусов."Самое главное, что этот период холодной погоды длительный... Уже пять дней там стоит холодная погода… Также и на юге-западной и средней Сибири (юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область, Бурятия, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморье) температуры очень низкие. Будет минус 25 - минус 30 градусов - это очень низко. Таких длительных сильных морозов давно не было", - уточнил Вильфанд.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/pogoda-1591096774.html

россия

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество